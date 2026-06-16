Unser neues Rätsel Racing-Raritäten: Viel Lehrgeld beim ersten Einsatz

Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

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Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Für das neue Rätsel gilt: Dieser Pilot bezahlt hier Lehrgeld, hat sich anschliessend aber anständig aus der Affäre gezogen.

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Unser Hinweis für die letzte Aufgabe lautete: Eine klassische Eintagesfliege der Formel-1-Historie. Zu sehen ist der Spanier Emilio Zapico beim erfolglosen Versuch, sich 1976 für seinen Heim-GP in Jarama zu qualifizieren.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

Emilio Zapico mit seinem Williams in Jarama 1976 Foto: Grand Prix Photo Emilio Zapico mit seinem Williams in Jarama 1976 © Grand Prix Photo

Der am 27. Mai 1944 in León geborene Zapico verdiente sich seine Sporen ab 1965 bei Rallyes, Touren- und Sportwagenrennen, also als ziemlich Spätzünder. Obschon er nie eine Meisterschaft gewann, galt er als verlässlicher Kandidat für gute Platzierungen.

Erst nach sieben Jahren wagte Zapico den Schritt in den Einsitzer, über die Landesgrenzen kennt so gut wie keiner die Formel 1430 oder die Formel Seat 1800.

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Ohne sich zu bemühen, in den Nachwuchsserien Formel 3 oder Formel 2 den Zeh ins Wasser zu halten, fand Zapico dann die Zeit gekommen, Formel 1 zu fahren.

Er suchte fleissig nach Sponsoren und überzeugte das Versicherungsunternehmen Mapfre, sein Projekt zu unterstützen. In England versuchte er zunächt, einen der Hesketh-Wagen von Harald Ertl zu erwerben, doch bei einem Testlauf ging der Motor dieses Exemplars kaputt, und es war kein Ersatzteil verfügbar.

Später gelangte er an einen alten Williams, der eigentlich für Einsätze in der Formel 5000 umgebaut worden war. Damit meldete er sich bei den Organisatoren des Spanien-GP in Jarama (bei Madrid) an.

An dieser Stelle einen kleinen Einschub: Immer wieder erhalten wir von unserer treuen Rätsel-Gemeinde interessante Hintergründe. Und so lasse ich hier gerne mal einen Leser zu Wort kommen.

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Unser Rätsel-Teilnehmer Hinrich-Johannes Blume hat geschrieben: «Das Ganze ist eine der Geschichten, die nur die 70er Jahre hervorbringen konnten. Frank Williams hatte wegen Geldmangels seinen Rennstall an den finanziell gut aufgestellten Austro-Kanadier Walter Wolf verkauft, war aber als Angestellter an Bord geblieben.»

«Man kaufte mehrere Vorjahres-Hesketh und bastelte sich unter Zuhilfenahme einiger derer Komponenten den 1976er Rennwagen des Typs FW05. So richtig erfolgreich war man aber auch damit nicht.»

«Als Wolf dem Rennstall dann seinen Namen gab, kam das bei Williams nicht so gut an. Gleichzeitig hatte Williams Kontakte zu Zapico aufgebaut, der an Formel-1-Einsätzen interessiert war. Williams organisierte einen 1975er FW04 und dieser wurde mit der spanischen Versicherung Mapfre als Sponsor zum GP Spanien mit Zapico als Fahrer für den Rennstall Mapfe-Williams gemeldet – einen Rennstall, den es gar nicht gab.»

«Das Fahrzeug wurde einfach als drittes Auto von den Williams/Wolf-Mechanikern mitbetreut, was man aber vor Walter Wolf verheimlicht hatte. Da der FW04 natürlich keinerlei Weiterentwicklung erfahren hatte und aufgrund der äusserst knappen Ressourcen des Williams-Rennstalls in den vergangenen Jahren sowieso schon kein Topmaterial war, kam es, wie es kommen musste: Zapico verpasste die Qualifikation.»

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Im Training lag Zapico allerdings – Respekt! – nur sieben Zehntelsekunden hinter Larry Perkins, der als 24. und Letzter in die Startaufstellung fürs Rennen zugelassen war.

Nach der Nichtqualifikation verschwand Zapico fast vollständig von der Bildfläche und fuhr in den folgenden Jahren nur sporadisch einige nationale Rennen.