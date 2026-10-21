Wetter, TV-Übertragung und Zeitplan für den US-GP der Formel 1 in Austin

Nach zwei Rennwochenenden in Malaysia und Singapur, bei denen alle im Formel-1-Fahrerlager regelmäßig in den Himmel blickten und in denen es sogar zu teils argen Verschiebungen im Zeitplan durch Regen kam, dürfte es in Austin dieses Wochenende trocken zugehen. Die aktuelle Wettervorhersage für den US-Grand-Prix: Überwiegend Sonne und Höchsttemperaturen von 30 Grad. Kein Regen in Sicht! Das Wetter scheint stabil. Am Morgen ist es in Texas meist kühl, mit der Sonne heizt es sich auf.

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Wegen der Zeitverschiebung zwischen Texas und Mitteleuropa von sieben Stunden finden die Sessions bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Abend statt.

Wer überträgt den Formel-1-GP der USA in Austin/Texas im TV?

In Deutschland überträgt Sky F1 alle Sessions, RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. In Österreich ist ServusTV an der Reihe und überträgt alle Trainings sowie Quali und Grand Prix. ORF bringt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die Qualifikation, SRF zwei das Rennen.

Großer Preis der USA im TV:

Freitag, 23. Oktober 10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026 12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025 16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential 18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial 19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 19.30 Beginn 1. Freies Training 21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos 21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver 21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training 22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training 22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 23.00 Beginn 2. Freies Training 00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

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Samstag, 24. Oktober 11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025 13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 19.30 Beginn 3. Freies Training 21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage 21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris 21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training 22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying 22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht 22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying 23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying 23.00 Beginn Qualifying 00.00 ServusTV – Qualifying Analyse 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying