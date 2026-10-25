USA-GP im Live-Ticker: Antonelli siegt, WM-Entscheidung vertagt bis Mexiko

Die Formel-1-Fans erlebten einen unterhaltsamen Grand Prix, aber keine WM-Entscheidung: Kimi Antonelli hat in Texas alles richtig gemacht und gewonnen, aber weil Hamilton Vierter wurde und Russell Achter, ist die Titelfeier vertagt aufs kommende Wochenende in Mexiko.



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Wie sich das alles entwickelt hat, das können Sie hier in unserem Live-Ticker nachlesen, vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas).