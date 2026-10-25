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USA-GP im Live-Ticker: Antonelli siegt, WM-Entscheidung vertagt bis Mexiko

Kimi Antonelli muss noch warten mit der WM-Feier: Trotz seines neunten Saisonsieges ist sein Vorsprung noch nicht gross genug. Kimi triumphiert in den USA, vor Charles Leclerc und Max Verstappen.

Formel 1

Kimi Antonelli (hier beim Überrunden eines Cadillac) hat erneut gewonnen
Kimi Antonelli (hier beim Überrunden eines Cadillac) hat erneut gewonnen
Foto: XPB
Kimi Antonelli (hier beim Überrunden eines Cadillac) hat erneut gewonnen
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die Formel-1-Fans erlebten einen unterhaltsamen Grand Prix, aber keine WM-Entscheidung: Kimi Antonelli hat in Texas alles richtig gemacht und gewonnen, aber weil Hamilton Vierter wurde und Russell Achter, ist die Titelfeier vertagt aufs kommende Wochenende in Mexiko.

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Wie sich das alles entwickelt hat, das können Sie hier in unserem Live-Ticker nachlesen, vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas).

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Team
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Zeit
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01

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

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