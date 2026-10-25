USA-GP im Live-Ticker: Antonelli siegt, WM-Entscheidung vertagt bis Mexiko
Kimi Antonelli muss noch warten mit der WM-Feier: Trotz seines neunten Saisonsieges ist sein Vorsprung noch nicht gross genug. Kimi triumphiert in den USA, vor Charles Leclerc und Max Verstappen.
Die Formel-1-Fans erlebten einen unterhaltsamen Grand Prix, aber keine WM-Entscheidung: Kimi Antonelli hat in Texas alles richtig gemacht und gewonnen, aber weil Hamilton Vierter wurde und Russell Achter, ist die Titelfeier vertagt aufs kommende Wochenende in Mexiko.
Wie sich das alles entwickelt hat, das können Sie hier in unserem Live-Ticker nachlesen, vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas).
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand