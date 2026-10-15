Valentino Rossi befürchtet: «Max Verstappen wird zu einem Riesen-Problem»

Am kommenden Wochenende findet das Saisonfinale der weltgrössten GT3-Rennserie statt, des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Gefahren wird auf der Berg- und Talbahn Autódromo Internacional do Algarve in Südportugal.

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Im Rahmen des Bahrain-GP in Malaysia hatte Formel-1-Champion Max Verstappen bestätigt, dass er in der Algarve antreten wird. In diesem Jahr absolvierte Verstappen bereits mehrere GT3-Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife und kämpfte beim 24h-Rennen bis zum Sonntagmittag um den Gesamtsieg, ehe er von einem Defekt eingebremst wurde.

Einer von Max Verstappens Gegner in Portugal: Der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi, BMW-Werksfahrer seit 2023.

Rossi sagt nun gegenüber der italienischen Sky: «Das wird fabelhaft, aber gleichzeitig wird Max Verstappen zu einem Riesen-Problem, weil der Kerl einfach so sauschnell ist.»

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«Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages mal gegen Max Verstappen Rennen fahren werde. Es ist grossartige für alle, dass er in Portugal an den Start geht, und ich hoffe, ich kann mich an ihn dranhängen und von ihm so viel als möglich lernen.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Verstappen hat damit einen Lauf von sieben Rennwochenenden in Folge: Baku, Sepang und Singapur in der Formel 1, nun GT3, dann ebenfalls unmittelbar hintereinander Texas, Mexiko und Brasilien.

Max freut sich ebenfalls: «Valentino ist eine coole Socke, und ich hoffe, wir können ein wenig Zeit zusammen verbringen. Im Rennen allerdings will ich ihn lieber nicht in meiner Nähe haben. Wenn’s nach mir geht, dann wünsche ich mir ein schönes, einsames Rennen an der Spitze.»

«Aber ich weiss, die gut die Fahrer in dieser Serie sind, also mache ich mach da gefasst auf ganz viel Gegenwind.»

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«GT3 ist so ganz anders als Formel 1, aber ich liebe es. Ich bin auf der Nordschleife auf den Geschmack gekommen, und die Rennstrecke von Portimão ist herrlich. Ich will jede Runde geniessen. Aber ich will auch gewinnen.»