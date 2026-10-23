Valentino Rossi über Kimi Antonelli: «Er braucht meinen Rat nicht»

Anfang September 2026 wollte Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli fürs Heimrennen in Monza ein besonderes Helm-Design tragen. Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.

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Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere Motorrad-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.

Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind auf dem Helm Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.

Antonelli schrieb auf seinen sozialen Netzwerken über Rossi: «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»

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Nun arbeitet Kimi Antonelli am eigenen Mythos: Er kann schon beim USA-GP in Texas zum jüngsten Formel-1-Champion in 77 Jahren Königsklasse werden.

Da ist auch der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi tief beeindruckt, wie er gegenüber der italienischen Sky gesagt hat: «Für die italienischen Motorsport-Fans ist es ein Traum, denn wir hatten seit vielen Jahren keinen so starken italienischen Fahrer.»

«Für mich ist es supercool, ihn auf dem Weg zum Titel zu erleben, weil ich ihn kenne, schon seit er ganz klein war. Wir sind zusammen Kart gefahren, und ihn jetzt gewinnen zu sehen, erfüllt mich mit grosser Zufriedenheit.»

Rossi gab an, dass er vor Antonellis Reise nach Texas keinen Kontakt zu Kimi aufnahm: «Ich schätze, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Ich werde gewiss noch vor dem Rennen von ihm hören. Aber ich glaube nicht, dass er meinen Rat braucht.»

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