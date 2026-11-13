Valtteri Bottas (Cadillac): F1-GP-Aus noch vor dem Rennen – was war da los?

Für den finnischen F1-Piloten Valtteri Bottas war der Große Preis von São Paulo schon gelaufen, bevor er überhaupt begonnen hatte. Der Cadillac-Pilot wurde von seinem Team aus der Startaufstellung geschoben. Kurz wirkte es, als könnte er vielleicht noch aus der Boxengasse starten, doch auch die Geräte in der Garage konnte das Problem nicht lösen. Er konnte in den GP nicht einmal starten. Viel zu früher Feierabend für den 2026 noch punktlosen Fahrer.

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Bottas über Interlagos-Aus: Es ist traurig

Bottas sagte nach seinem Aus niedergeschlagen: «Es ist traurig. Es ist wirklich schade, nicht mal starten zu können. Es wäre eine Gelegenheit gewesen.» Denn bei den widrigen Bedingungen in São Paulo mit der regennassen Strecke wäre es eine Gelegenheit für den Underdog gewesen, mit Erfahrung statt Leistung des Autos eventuell Positionen herauszufahren.

Aber was genau war los bei Bottas? Der Finne erklärte: «Wir hatten ein Problem mit der Radmutter rechts hinten. Wir konnten sie nicht abbekommen und am Ende rundete sie ab.» Das bedeutet: Beim Reifenwechsel verhakte sich die Radmutter im Schlagschrauber, konnte nicht gelöst werden. Und bei den Versuchen, die Radmutter abzudrehen, schliff sie so sehr ab, dass es keine Hoffnung mehr gab, es vor dem Rennstart repariert zu bekommen, weil der Schrauber nicht mehr griff. Das kennt vermutlich jeder Hobby-Heimwerker, der mit dem Akkuschrauber zu aggressiv auf eine feststeckende Schraube losgegangen ist.

Bottas: Gleiches Problem schon 2021 mit Mercedes

Skurril: Am Auto von Valtteri Bottas kam es 2021 in Monaco, als er noch für Mercedes fuhr, zu einem ähnlichen Zwischenfall. Beim Boxenstopp mitten im Rennen verkeilte sich ebenfalls eine Radmutter hoffnungslos. Bottas musste abstellen, hätte ohne die Panne beste Chancen auf Platz 2 gehabt. Ganze 43 Stunden dauerte es, das Rad zu lösen, wie Teamchef Toto Wolff später verriet. Jetzt fünf Jahre später erneutes Radmutter-Pech für Bottas!

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