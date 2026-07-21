Valtteri Bottas: «Dann kann mich Kimi zum Abendessen einladen»

Der Belgien-GP in Spa hat gezeigt: Auch ein Fahrer, der eine Runde zurückliegt, kann den Unterschied machen – wenn er nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Cadillac-Pilot Valtteri Bottas leistete dem späteren Rennsieger Kimi Antonelli nämlich unabsichtlich Schützenhilfe im Duell um den Sieg – obwohl der Finne zu diesem Zeitpunkt gut sieben Kilometer (also eine Runde in Spa) hinter der Spitze lag.

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Das war passiert: Mercedes-Pilot Kimi Antonelli war von der Pole-Position in den Belgien-GP gestartet, doch im Pech, was seinen ersten Boxenstopp anging. Antonelli war kurz vor der zweiten (und längeren) Virtual-Safety-Car-Phase wegen Trümmerteilen ab Runde 19 zum Reifenwechsel gekommen. Der Italiener war direkt nach der ersten kurzen VSC-Phase in Runde 18 in die Boxengasse gebogen, konnte aber nicht von der Zeitersparnis unter VSC profitieren, weil die Phase zu kurz war. Die anderen Fahrer, die in der zweiten, längeren VSC-Phase stoppten, verloren aber weniger Zeit beim Reifenwechsel, weil das Feld unter VSC langsamer fuhr. So bekam Ferrari einen vergleichsweise schnelleren Stopp hin und konnte Charles Leclerc so die Führung sichern.

Antonelli, der später das Rennen gewann, zog in Runde 34 wieder an Leclerc vorbei – und bekam dabei zufällig Schützenhilfe von Valtteri Bottas. Der frühere Silberpfeil-Pilot, der jetzt für Cadillac fährt und zu dem Zeitpunkt im Rennen eine Runde zurücklag und gerade kurz davor war, überrundet zu werden, gab Antonelli dabei unbeabsichtigt Schützenhilfe.

Speed überraschte Bottas

Bei der Überrundung von Bottas konnte Antonelli nämlich den Windschatten des Cadillac in Runde 33 clever nutzen, so in Schlagdistanz an Leclerc rankommen und schließlich ein paar Kurven später vorbeiziehen. Bottas sagte baff: «Sie kamen so schnell näher, dass mich das wirklich überrascht hat.»

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Der Cadillac-Pilot war beim Überholmanöver von Antonelli gegen Leclerc bereits zum Boxenstopp abgebogen, bekam von seiner versehentlichen Schützenhilfe für Antonelli gar nichts mit. In seiner Medienrunde nach dem Rennen fragte er: «Habe ich einen Unterschied gemacht? Ist er danach überholt worden?» Gemeint war Leclerc. Als die Journalisten das bejahten, sagte Bottas keck: «Dann kann mich Kimi ja auf ein Abendessen einladen.»