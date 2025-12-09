Valtteri Bottas: Neues Karriere-Kapitel aufgeschlagen

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Als Valtteri Bottas im vergangenen Jahr sein Sauber-Cockpit räumen musste, stellte der langjährige Mercedes-Pilot klar: Für ihn ist das Formel-1-Kapitel noch nicht abgeschlossen, das Comeback in der Startaufstellung der Königsklasse war nun sein grosses Ziel. Zunächst wechselte der zehnfache GP-Sieger aber auf die Reservebank seines vorherigen Brötchengebers Mercedes.
Ausserdem war er in diesem Jahr auch als Testfahrer von McLaren und Williams aufgeführt, mit dem Weltmeister-Team aus Woking absolvierte er im März auch einen privaten Test im MCL60 von 2023. Er rückte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus. Im August bestätigte Formel-1-Neueinsteiger Cadillac dann die Verpflichtung des Finnen als einen der beiden Stammfahrer. Sein neuer Teamkollege ist auch ein bekanntes Gesicht im GP-Zirkus: Sergio Pérez, der bis 2024 in Diensten von Red Bull Racing stand, bekam das andere Cockpit des US-Rennstalls.
In Abu Dhabi verabschiedete sich Bottas nach dem Saisonfinale von Mercedes. Der Finne folgte der Tradition von Teammitgliedern, die das Werksteam der Sternmarke verlassen, und sprang ins Hafenbecken am Yas Marina Circuit, während um ihn herum das WM-Ende gefeiert wurde.
Gleich darauf nahm er die Vorbereitung auf sein Comeback im nächsten Jahr in Angriff und absolvierte die Sitzprobe in seinem neuen Dienstwagen. Der 36-Jährige sagt dazu: «Ich freue mich sehr, mein Leben als Cadillac-Fahrer in Angriff zu nehmen – endlich ist es soweit. Das ist ein stolzer Moment in meiner Karriere, denn das ist ein neues Kapitel, das ich gemeinsam mit einem Team aufschlage, das seine Reise in diesem Sport beginnt.»
«Es lieft viel Arbeit vor uns», mahnte Bottas ausserdem. «Und ich kann es kaum erwarten, jetzt, da ich ganz an Bord bin, meine Erfahrung zu nutzen, um das Team voranzubringen. Mitzuerleben, wie sich alles entwickelt, ist ein spezieller Moment – man realisiert, wie viel Schwung das Projekt bereits aufgenommen hat. Es ist wichtig, dass wir die Vorbereitung gut hinbekommen, denn das sind die ersten Schritte, die wir vor dem ersten Test gehen. Ich kann es nicht erwarten, wieder Rennen zu fahren.»
Teamchef Graeme Lowdon sagt: «Es ist grossartig, dass wir nun Valtteri ganz an Bord haben. Wir haben das schon seit einiger Zeit geplant, und es ist fantastisch, dass es nun soweit ist und es losgeht, bevor der erste Test ansteht. Ich bin stolz auf die ganze Arbeit, die jeder im Team leistet. Die Formel 1 ist der beste Teamsport der Welt und in solchen Augenblicken erkennt man das Können, das Talent und die Expertise, die wir haben, und wie grossartig sich ein Talent wie Valtteri auf das ganze Projekt auswirkt.»
