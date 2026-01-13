Valtteri Bottas: So reagierte Mercedes auf seine Cadillac-Verpflichtung

Nachdem Valtteri Bottas Ende 2024 sein Cockpit im Sauber-Team räumen musste, kehrte er als Reservefahrer zu Mercedes zurück. Der Finne konnte sich für 2026 ein Cockpit bei Cadillac sichern und damit sein grosses Ziel erreichen, wieder in die Startaufstellung zurückzukehren. Die Verpflichtung des langjährigen Mercedes-Piloten wurde im August verkündet.

Und das blieb nicht ohne Folgen, wie er im Gespräch mit den ehemaligen GP-Piloten Juan Pablo Montoya und Jolyon Palmer für «Formula1.com» erzählt hat. «Aus irgendeinem Grund sass ich nach meiner Unterzeichnung des Cadillac-Vertrags im vergangenen Jahr nicht mehr im Simulator für Mercedes. Die Simulator-Tage waren alle ausgebucht, ich weiss auch nicht warum», erklärte Bottas schmunzelnd. Die Reaktion des Mercedes-Teams auf die Verpflichtung ist nachvollziehbar, schliesslich wird im Simulator am 2026er-Auto gearbeitet – und die Informationen darüber will das Team natürlich nicht mit einem Fahrer teilen, der zur Konkurrenz wechselt.

Im Gespräch, das im Rahmen des letztjährigen Saisonfinales in Abu Dhabi stattfand, wollte sich der 36-Jährige nicht in die Karten blicken lassen, als es um die Frage ging, wo Cadillac steht. «Das weiss man einfach nicht, alles ist noch Spekulation», winkte er ab. «Ich habe das Gefühl, dass es grosse Unterschiede bei den Antriebseinheiten geben wird, deshalb gibt es da noch zu viele Unbekannte, um etwas zu sagen.»

«Natürlich werden wir bei den Vorsaison-Testfahrten eine Vorstellung davon bekommen, aber auch da ist es nicht klar, ob die Teams mit dem Auto auf der Strecke sind, mit dem sie auch in die Saison starten werden. Es gibt zu viele Variablen und es muss zu viel spekuliert werden, deshalb habe ich keine Ahnung, wo wir im Kräfteverhältnis stehen werden», beteuerte der zehnfache GP-Sieger.

