Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Valtteri Bottas träumt bei Cadillac: «2026 soll meine beste Saison werden»

Cadillac ist neu in der Formel 1, die Fahrer sind es nicht: Die US-Amerikaner vertrauen auf die Routiniers Sergio Pérez (35) und Valtteri Bottas (36). Der Finne Bottas träumt vom besten GP-Jahr.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Erster Funktionstest von Cadillac – am Lenkrad sitzt hier Sergio Pérez
Erster Funktionstest von Cadillac – am Lenkrad sitzt hier Sergio Pérez
Foto: Cadillac F1
Erster Funktionstest von Cadillac – am Lenkrad sitzt hier Sergio Pérez
© Cadillac F1

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ende 2024 schien das Ende von Valtteri Bottas’ Formel-1-Karriere gekommen, nach dem WM-Finale von Abu Dhabi fand der damalige Sauber-Fahrer keinen Stammplatz mehr.

Werbung

Werbung

Bottas kehrte in den Schoss jener Mannschaft zurück, für die er die grössten Erfolge seiner Karriere errungen hatte: Mercedes. Als Stallgefährte von Lewis Hamilton fuhr Bottas zehn Mal zum Sieg und wurde in den Jahren 2019 und 2020 jeweils WM-Zweiter. 2025 arbeitete Bottas bei Mercedes als Test- und Reservefahrer.

Schon in Abu Dhabi 2024 meinte Valtteri: «Für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre mein 246. Grand Prix der letzte.» Er sollte Recht behalten.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ende August 2024 gaben die Formel-1-Debütanten von Cadillac bekannt: Die US-Amerikaner vertrauen auf Erfahrung, sie gehen 2025 mit dem Mexikaner Sergio Pérez (35) und dem Finnen Valtteri Bottas (36) an den Start.

Werbung

Werbung

Valtteri Bottas und Sergio Pérez
Valtteri Bottas und Sergio Pérez
Foto: Cadillac F1
Valtteri Bottas und Sergio Pérez
© Cadillac F1

Bottas sagt zu seiner Rückkehr im Podcast «F1: Back at Base»: «Ich werde alles geben, was ich zu bieten habe. Ich will am Ende eines Tages in den Spiegel gucken und sagen – mehr ging heute nicht. Ich will die Fehlerquote so niedrig als möglich halten. Ich glaube, das ist ein anständiges Ziel.»

Mit einem anderen Ziel wird der Mann mit 13 GP-Saisons krachend scheitern, denn der Nordländer sagt auch: «Ich will das zu meiner besten Saison machen, was die persönlichen Ergebnisse angeht.»

Mit GP-Siegen und einem zweiten WM-Platz ist bei Cadillac jetzt nicht unbedingt zu rechnen, und natürlich weiss das Bottas. Er will vielmehr mithelfen, Cadillac im Mittelfeld zu verankern. Dazu möchte er mit Sergio Pérez an einem Strang ziehen.

Werbung

Werbung

Bottas weiter: «Checo liebt den Motorsport so wie ich. Er ist unpolitisch so wie ich. Er will einfach fahren und das Team vorwärtsbringen, so wie ich. Er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein.»

Was Valtteri freut: «Ich war noch nie mit einem Team zusammen, das frisch beginnt. Ich finde es faszinierend, diesen Weg zu gehen und beispielsweise mitzureden, wenn es darum geht, welchen Widerstand die Lenkung haben soll oder wie die Knopf-Besetzung des Lenkrads aussieht.»

«Von null zu beginnen, das bedeutet unfassbar viel Arbeit, und mir gefällt das. Ich habe den Eindruck, dass sich Checo und ich voll einbringen können. Ich bin sicher, dass wir ein fantastisches Jahr haben werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien