Valtteri Bottas träumt bei Cadillac: «2026 soll meine beste Saison werden»

Ende 2024 schien das Ende von Valtteri Bottas’ Formel-1-Karriere gekommen, nach dem WM-Finale von Abu Dhabi fand der damalige Sauber-Fahrer keinen Stammplatz mehr.

Werbung

Werbung

Bottas kehrte in den Schoss jener Mannschaft zurück, für die er die grössten Erfolge seiner Karriere errungen hatte: Mercedes. Als Stallgefährte von Lewis Hamilton fuhr Bottas zehn Mal zum Sieg und wurde in den Jahren 2019 und 2020 jeweils WM-Zweiter. 2025 arbeitete Bottas bei Mercedes als Test- und Reservefahrer.

Schon in Abu Dhabi 2024 meinte Valtteri: «Für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre mein 246. Grand Prix der letzte.» Er sollte Recht behalten.

Ende August 2024 gaben die Formel-1-Debütanten von Cadillac bekannt: Die US-Amerikaner vertrauen auf Erfahrung, sie gehen 2025 mit dem Mexikaner Sergio Pérez (35) und dem Finnen Valtteri Bottas (36) an den Start.

Werbung

Werbung

Valtteri Bottas und Sergio Pérez Foto: Cadillac F1 Valtteri Bottas und Sergio Pérez © Cadillac F1

Bottas sagt zu seiner Rückkehr im Podcast «F1: Back at Base»: «Ich werde alles geben, was ich zu bieten habe. Ich will am Ende eines Tages in den Spiegel gucken und sagen – mehr ging heute nicht. Ich will die Fehlerquote so niedrig als möglich halten. Ich glaube, das ist ein anständiges Ziel.»

Mit einem anderen Ziel wird der Mann mit 13 GP-Saisons krachend scheitern, denn der Nordländer sagt auch: «Ich will das zu meiner besten Saison machen, was die persönlichen Ergebnisse angeht.»

Mit GP-Siegen und einem zweiten WM-Platz ist bei Cadillac jetzt nicht unbedingt zu rechnen, und natürlich weiss das Bottas. Er will vielmehr mithelfen, Cadillac im Mittelfeld zu verankern. Dazu möchte er mit Sergio Pérez an einem Strang ziehen.

Werbung

Werbung

Bottas weiter: «Checo liebt den Motorsport so wie ich. Er ist unpolitisch so wie ich. Er will einfach fahren und das Team vorwärtsbringen, so wie ich. Er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein.»

Was Valtteri freut: «Ich war noch nie mit einem Team zusammen, das frisch beginnt. Ich finde es faszinierend, diesen Weg zu gehen und beispielsweise mitzureden, wenn es darum geht, welchen Widerstand die Lenkung haben soll oder wie die Knopf-Besetzung des Lenkrads aussieht.»