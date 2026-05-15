Valtteri Bottas und der verschwundene Escalade: FBI-Untersuchung in Miami

Dass auch Formel-1-Piloten nicht vor Autodieben sicher sind, beweist die jüngste Anekdote, die Valtteri Bottas im «What's next?»-Podcast mit Paul Ripke erzählt hat. Der Cadillac-Pilot bemerkte am Samstagmorgen in Miami, dass der Escalade, den ihm sein Team fürs Rennwochenende zur Verfügung gestellt hatte, nicht mehr da war. Dabei hatte er das Auto am Abend zuvor dort abgestellt und abgeschlossen.

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«Ich konnte es nicht glauben, ich ging zur Tür und schaute raus – und der Escalade war verschwunden. Der Schlüssel lag immer noch drinnen auf dem Tisch, ich konnte ihn sehen, und ich fragte mich: 'Wie konnte das Auto aus der Einfahrt unserer Airbnb-Bleibe geklaut werden?'», berichtet der Finne, der damit nicht nur sein Fahrzeug für die Fahrt zur Strecke vermisste.

«Ich war dann natürlich etwas spät dran, denn wir brauchten eine Alternative für den Transport. Zum Glück schickten sie einen anderen Escalade, der uns zur Strecke brachte, aber ich bemerkte, dass mein Paddock-Pass im Auto war und ich keinen mehr hatte. Aber auch dafür haben wir eine Lösung gefunden», erzählte Bottas weiter.

Fluchtwagen-Verdacht

Auf den humoristischen Einwand von Ripke, dass der Autodieb – vorausgesetzt es handelte sich um einen Mann – in die Rolle von Bottas hätte schlüpfen und sowohl ins Fahrerlager als auch auf die Strecke hätte kommen können, erklärte der 10-fache GP-Sieger: «Ja, er hatte alle Zugänge und Möglichkeiten, er hätte vom VIP-Parkplatz zum Fahrerlager laufen und da rein und weiter zum Team können.»

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Doch die Diebe hatten wohl etwas anderes im Sinn, wie der 36-Jährige erklärte: «Das Auto wurde am nächsten Tag in einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate gefunden und das FBI wurde eingeschaltet und es gab eine Untersuchung, denn sie hätten theoretisch mit dem Auto auf die Strecke fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1. Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert.»