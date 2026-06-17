Valtteri Bottas: Wieso Lewis Hamilton bei Ferrari endlich siegen kann

100 gemeinsame Grands Prix, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton sind von 2017 bis Ende 2021 gemeinsam für Mercedes an den Start gegangen. Nur Michael Schumacher und Rubens Barrichello traten noch öfter gemeinsam an, 104 Mal für Ferrari.

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Dem 36-jährigen Bottas muss keiner erläutern, was Lewis Hamilton zum Rekord-Sieger und Rekord-Weltmeister gemacht hat, er konnte das beim fünf Jahre älteren Engländer aus nächster Nähe verfolgen.

Klar hat sich der zehnfache GP-Sieger Bottas (WM-Zweiter 2019 und 2020) Gedanken darüber gemacht, wieso sich Lewis Hamilton im ersten Jahr bei Ferrari so schwer tat und wieso der Brite nun wieder ein Siegfahrer ist.

Der 253-fache GP-Teilnehmer Bottas über den 387-fachen GP-Teilnehmer Hamilton: «Grundsätzlich hat Lewis von seinen Fähigkeiten nichts eingebüsst, das haben wir ja in Spanien gesehen. Er zeigt fabelhafte Qualis, er fährt grossartige Rennen, und er scheint einfach glücklicher zu sein als vergangenes Jahr. Und wenn es auf der Bahn gut läuft, dann kommt automatisch eine gewisse Lockerheit zurück.»

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«Ich glaube, der Unterschied zwischen Hamilton 2025 und Hamilton 2026 hat sehr viel mit den unterschiedlichen Rennwagen zu tun. Ich bin der Ansicht, der diesjährige Renner von Ferrari ist das erste Auto, bei dem Lewis sich einbringen konnte, in dem quasi seine DNA drinsteckt. Ich glaube, das macht einen grossen Unterschied.»

«Ich fand auch, dass Lewis im letzten Jahr mit sich selber überaus hart ins Gericht gegangen ist. Nun scheint er bei Ferrari wirklich angekommen zu sein, und das ist zu spüren.»