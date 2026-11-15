Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Dafür gebührt Esteban Ocon grosser Respekt»

Esteban Ocon wusste schon vor dem Kräftemessen in Mexiko, dass seine Zeit als Haas-Fahrer in diesem Jahr endet. Dass er aber noch während des mexikanischen Rennwochenendes sein Cockpit räumen musste, war auch für den Franzosen nicht abzusehen. Darüber, was zu seinem unerwarteten Abgang genau geführt hat, schweigen sich alle Beteiligten aus.

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Sicher ist: Der 30-Jährige wird in diesem Jahr nicht mehr in die Startaufstellung zurückkehren. Das plötzliche Aus wurde im Fahrerlager von Interlagos heiss diskutiert. Und das Thema kam auch in der Teamchef-Pressekonferenz am Autódromo José Carlos Pace zur Sprache. Denn mit Toto Wolff, Fred Vasseur und Alan Permane stellten sich drei Teamchefs den Fragen der Journalisten, die in der Vergangenheit mit Ocon gearbeitet hatten.

Permane bezeichnete den Rennfahrer aus Évreux als «tollen Kerl». Und auch Vasseur, der mit seinem Landsmann in der GP3 und in der DTM gearbeitet hatte, betonte: «Er hat sich gut angestellt, in den Nachwuchsformeln, in der DTM und in der Formel 1.»

Der Ferrari-Teamchef stellte klar: «Es ist schwierig, etwas zu kommentieren, das in einem anderen Team passiert ist. Und ich bin mit meinen Jungs schon zu Genüge beschäftigt. Ich weiss auch nicht, was zwischen dem Team und dem Fahrer vorgefallen ist, deshalb will ich auch gar nichts dazu sagen.»

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«Es ist aber sicherlich schade für Esteban, denn er ist in meinen Augen ein echter Kämpfer. Er hat die ganze Saison hindurch viel Energie investiert, um in der Formel 1 dabei zu sein, und dafür gebührt ihm grosser Respekt. Ich werde mich aber nicht zu dieser Situation äussern», ergänzte der 58-Jährige.