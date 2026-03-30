Fred Vasseur (Ferrari) zu Duell Hamilton/Leclerc: «Puls bei 195!»

Was für Szenen zwischen den Teamkollegen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. In der Schlussphase des Rennens in Japan lieferten sich die beiden Ferrari-Piloten enge Duelle. Haarscharfes Racing unter Teamkollegen! Großer Stress für Ferrari-Fans – und auch für Teamchef Frédéric Vasseur.

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Vasseur zu Hamilton/Leclerc: «Profis»

Bei unseren Kollegen von Sky sagte Vasseur über die Rad-an-Rad-Duelle seiner Schützlinge Lewis Hamilton und Charles Leclerc: «Es war ein guter Stint mit einigen Zweikämpfen. Aber sie haben Erfahrung. Sie sind Profis und wissen, was sie machen. Ich habe da keine Angst.» Und setzte dann nach: «Aber mein Puls wird ständig überwacht. Da piept's, wenn’s zu hoch geht.»

Vasseur deutete auf sein Handgelenk. Er trug während des Rennens nämlich wie auch einige Fahrer ein Armband der Marke Whoop, das Daten wie unter anderem die Herzfrequenz misst und sammelt. Auf Nachfrage der Kollegen, wie denn bei der Berühung der beiden sein Puls gewesen sei, schaute Vasseur während der TV-Übertragung auf sein Handy, suchte dort die Daten in der App raus. Mit einem Lachen sagte Vasseur: «195!» Wohl eher scherzhaft gemeint, das wäre ein extrem hoher Wert – aber Vasseur ließ dennoch durchblicken: Ganz so gelassen war er vielleicht doch nicht.

Am Ende landete Leclerc mit Platz 3 auf dem Podium, Hamilton wurde Sechster. Vasseur resümierte: «Am Ende war es ein gutes Ergebnis für uns. Wir wissen, dass wir ein Performancedefizit haben und wir wissen, dass wir uns verbessern müssen. Aber natürlich habe ich die Autos lieber da vorne als weiter hinten. Das Ziel war, vor Russell über die Ziellinie zu kommen, und das ist uns gelungen.» Leclerc verdrängte den Briten auf Platz 4.

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