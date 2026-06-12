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Vergleich mit F1-Legende Ayrton Senna: Kimi Antonelli spricht Klartext

Kimi Antonelli reitet derzeit auf einer Erfolgswelle, und einige Fans sehen in ihm bereits den nächsten Ayrton Senna. Was er von diesem Vergleich hält, erklärte der Mercedes-Nachwuchsstar in Spanien.

Formel 1

Kimi Antonelli wird bereits mit Ayrton Senna verglichen
Kimi Antonelli wird bereits mit Ayrton Senna verglichen
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli wird bereits mit Ayrton Senna verglichen
© Bearne / XPB Images

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Für Kimi Antonelli läuft derzeit alles wie am Schnürchen. Der erst 19-jährige Sternfahrer eilt von GP-Erfolg zu GP-Erfolg, fünf Mal in Folge konnte er sich am Rennsonntag jeweils gegen den Rest des Formel-1-Feldes durchsetzen. Zuletzt feierte der Teenager aus Bologna den prestigeträchtigen GP-Sieg auf dem anspruchsvollen Strassenkurs von Monte Carlo.

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Mit seinem starken Saisonstart hat er sich nicht nur die WM-Führung und einen stattlichen Vorsprung von 66 Punkten auf seinen Mercedes-Vorgänger und ersten Verfolger Lewis Hamilton gesichert. Einige Fans und GP-Beobachter vergleichen ihn bereits mit den Grössten des Sports. Vor allem ein Name fällt dabei häufig; jener von GP-Legende Ayrton Senna.

Was sagt Antonelli zu diesem schmeichelhaften Vergleich? «Das habe ich nicht gelesen und ehrlich gesagt, gefällt mir dieser Vergleich auch gar nicht, denn ich habe das Gefühl, dass es nicht angemessen ist, mit einem Fahrer verglichen zu werden, der Formel-1-Geschichte geschrieben hat. Ich habe noch nicht einmal ansatzweise das erreicht, was er geschafft hat. Deshalb finde ich das nicht besonders fair.»

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«Und auch mir persönlich gefällt das nicht wirklich. Und ja, er ist mein Idol, er ist jemand, der mich inspiriert, aber ich finde es einfach nicht wirklich angemessen, mit ihm verglichen zu werden, besonders in dieser Phase meiner Karriere. Denn es ist erst der Anfang und es gibt noch so viel zu erreichen, so viel zu tun und so viel zu verbessern, und ich habe das Gefühl, dass ich noch sehr weit von seinem Niveau entfernt bin», stellte der Italiener klar.

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