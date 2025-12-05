Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Verpatzter Start ins letzte Rennwochenende: Oscar Piastri bleibt cool

Oscar Piastri musste sich beim Start ins entscheidende Rennwochenende in Abu Dhabi mit der Zuschauerrolle begnügen. Der Australier kam im 2. Training nicht in Fahrt. Dennoch bleibt er gelassen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oscar Piastri
Oscar Piastri
Foto: Zak Mauger / Getty Images
Oscar Piastri
© Zak Mauger / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Oscar Piastri stellte vor dem Start des Saisonfinales in Abu Dhabi klar: Von allen drei WM-Titelkandidaten hat er am wenigsten zu verlieren. Schliesslich geht er als WM-Dritter ins letzte Kräftemessen — und kann deshalb ohne Rücksicht auf Verluste Risiken eingehen. Zum Start des Rennwochenendes musste er es allerdings langsam angehen lassen.

Werbung

Werbung

Denn weil die Regeln eine gewisse Mindestanzahl von FP1-Einsätzen für Nachwuchsfahrer vorschreiben, die McLaren mit dem Auto des Australiers noch nicht erreicht hat, musste er das Steuer seines GP-Renners Pato O’Ward überlassen. Piastri schaute brav zu und übernahm für die zweite Session das Steuer. Doch statt mit seinen Titelkontrahenten um die Bestzeit zu kämpfen, musste sich der 24-Jährige aus Melbourne mit dem elften Platz auf der Zeitenliste begnügen. Sein Rückstand auf die Bestzeit seines McLaren-Teamkollegen Lando Norris fiel mit 0,68 sec gross aus.

Das lag an einem Fehler bei seinem letzten schnellen Versuch auf den weichen Reifen. Deshalb erklärte der Rennfahrer aus Melbourne auch: «Ich bin auf den mittelharten Reifen ziemlich gut zurecht gekommen. Ich habe einfach auf der weichen Mischung bei der letzten schnellen Runde nicht das Beste aus den Grip-Verhältnissen gemacht.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich denke aber, dass ich meinen Rhythmus finden werden. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die wir ausprobieren und verbessern müssen. Aber ich denke, nach einer Session war das gar nicht so schlecht», relativierte er die schlechte Platzierung auf der Zeitenliste. Sein Auto sei ganz vernünftig abgestimmt, lautete Piastris Urteil über seinen Dienstwagen. «Ich muss jetzt einfach noch ein paar Runden mehr drehen und wie gesagt meinen Rhythmus finden, dann sollten wir hoffentlich auch bei der Musik sein», fügte er an.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien