Spektakuläre Aufholjagd: Max Verstappen von der letzten Startreihe auf P2!

Bereits im Qualifying hatte Max Verstappen gezeigt, wie stark er in Interlagos auf nasser Piste ist. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team stieg zwar nach dem ersten Quali-Segment aus. Allerdings nicht, weil er den Sprung ins Q2 nicht geschafft hatte. Nachdem er die drittschnellste Runde gedreht hatte, sah der Niederländer nur keinen Sinn darin, wieder auszurücken, denn es war klar, dass er das 20. Rennen der Saison in Brasilien aus der letzten Reihe würde in Angriff nehmen müssen. Denn der Einsatz einer frischen Antriebseinheit, die das erlaubte Kontingent überschritt, warf ihn ans Ende des Feldes zurück.

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Aber Verstappen wäre nicht Verstappen, wenn er sich davon hätte entmutigen lassen. Der 74-fache GP-Sieger legte einen Raketenstart hin und arbeitete sich bereits in den ersten elf Runden bis in die Top-10 vor. Der 29-Jährige zeigte vor allem auf den Intermediate-Reifen einen starken Speed. Nach dem Wechsel auf die weichen Slicks hatte er mehr Mühe, wie seine Rundenzeiten verrieten. Am Ende musste er sich mit dem zweiten Platz hinter Sieger Lando Norris begnügen.

Danach erklärte der 256-fache GP-Teilnehmer: «Das war ein anspruchsvolles Rennen. Ich denke, die ersten paar Runden waren sehr wichtig. Ich habe viele Autos überholt und gerade die Startphase war wirklich stark. Ich weiss nicht, ob wir danach einen Schaden davongetragen haben, denn das Auto fühlte sich plötzlich ganz anders an als an irgendeinem Zeitpunkt des Wochenendes.»

«Die Fahrzeug-Balance war wirklich seltsam, und deshalb konnte ich leider keine weiteren Fortschritte mehr erzielen, als ich auf dem zweiten Platz war. Wir müssen herausfinden, was dort schief gelaufen ist. Aber ich meine, wenn man von Startplatz 21 losfährt und am Ende als Zweiter auf dem Podest steht, dann hat man meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis erzielt», stellte sich Verstappen daraufhin selbst ein gutes Zeugnis aus.

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