Verstappen 2027 wieder am Nürburgring? «Werde es auf jeden Fall versuchen»

Während die Formel 1 zwei Wochen in Rennpause war, ist einer fleißig auf der Rennpiste unterwegs gewesen: Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen fuhr am Wochenende das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

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Lange sah es sogar nach einem möglichen Sieg für Team Verstappen Racing im Mercedes-AMG GT3 aus. Sein Auto mit der Startnummer 3, das er abwechselnd mit seinen Teamkollegen Dani Juncadella, Lucas Auer und Jules Gounon pilotierte, lag in Führung. Speziell Nürburgring-Neuling Max Verstappen begeisterte auch eingefleischte Fans der Langstreckenserie mit seiner Fahrkunst und abgezockten Manövern wie man es von ihm aus der Formel 1 kennt.

Einbruch der Dunkelheit über Team Verstappen Foto: Red Bull Content Pool Einbruch der Dunkelheit über Team Verstappen © Red Bull Content Pool

Doch in der viertletzten Stunde des Rennens die bittere Neuigkeit: Ein Problem an der Antriebswelle sorgte dafür, dass der Mercedes lange zur Reparatur in die Garage musste. Die Chance auf den Sieg war damit dahin. Schließlich gewann das Schwester-Auto mit der Nummer 80 das Rennen. Verstappens Auto schaffte es immerhin für eine Abschlussrunde noch mal auf die Piste.

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Verstappen: «Extrem herausfordernd»

Hat Verstappen nach dieser technisch bedingten Niederlage nun Blut geleckt? Der Niederländer sagte nach dem Rennen: «Der Wettbewerb, Racing im Langstrecken-Style mit Teamkollegen, ein 24-Stunden-Rennen, besonders hier – das ist extrem herausfordernd. Die ganze Kombination.»

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Max Verstappen fuhr auch in der Nacht Foto: Red Bull Content Pool Max Verstappen fuhr auch in der Nacht © Red Bull Content Pool

Auf die Frage, ob man Verstappen nächstes Jahr wieder auf dem Nürburgring sehen würde, sagte er: «Ich werde es auf jeden Fall probieren, aber es hängt auch von meinem Kalender ab.» Denn Verstappen hat ja auch noch Verpflichtungen in der Formel 1, wo er einen langfristigen Vertrag mit Red Bull Racing hat.

Nach Nürburgring auch Le Mans?

Übrigens hatte Verstappen sich zuletzt auch positiv über eine Teilnahme am anderen legendären 24-Stunden-Rennen geäußert, nämlich in Le Mans. Verstappen sagte zu Saisonbeginn über eine mögliche Le-Mans-Teilnahme: « Das würde ich natürlich sehr gerne machen. Aber nur wenn wir um Siege kämpfen können. Und es muss einfach passen und mit dem richtigen Team sein. Daher ist es im Moment etwas schwierig, wann das passieren könnte .» Ein mögliches Dreierteam bestehend aus ihm selbst, Fernando Alonso und Sebastian Vettel wurde da auch diskutiert.

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