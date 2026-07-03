Verstappen-Gerüchte: Muss Oscar Piastri um sein McLaren-Cockpit zittern?

Die Formel-1-Saison schreitet voran und während die GP-Stars ein Europa-Rennen nach dem anderen absolvieren, werden immer wieder Transfer-Gerüchte laut. Einer der Lieblinge der Gerüchteköche ist Max Verstappen, der dank seines Könnens bei allen Teamchefs ganz oben auf der Wunschliste stehen dürfte. Entsprechend oft wird ihm ein Wechsel zu einem Red Bull Racing-Gegner nachgesagt.

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Dafür sorgen auch die Aussagen der gegnerischen Teamverantwortlichen, die mehr oder weniger offen um die Dienste des vierfachen Champions buhlen. Da wäre etwa Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der nicht müde wird, das Können des Niederländers zu loben. Allerdings hat der Wiener unlängst klargestellt, dass er nicht beabsichtige, etwas an der aktuellen Fahrer-Paarung zu ändern, also auch 2027 Kimi Antonelli und George Russell auf die Strecke zu schicken.

Oscar Piastri bleibt entspannt

Die Spekulationen um einen Mercedes-Wechsel des Ausnahmekönners verstummten, nicht aber die Wechselgerüchte allgemein. Denn bald wurde Verstappen mit einem möglichen Wechsel zu McLaren in Verbindung gebracht – obwohl das Weltmeister-Team langfristige Verträge mit Champion Lando Norris und Oscar Piastri hat.

Piastri sagte im Fahrerlager von Silverstone zu den Wechsel-Spekulationen, wonach er sein Cockpit räumen müsste: «Das hat für mich keine grosse Bedeutung. Max ist ein grosses Talent und offenbar schaut er sich um. Aber ich bin sehr glücklich mit meinem Cockpit, und mir wurde mehrfach versichert, dass auch das Team glücklich ist mit mir. Und ich vertraue meinem Team.»

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Piastri absolviert seine vierte Saison mit dem McLaren-Team, das zu Beginn des vergangenen Jahres eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit dem Australier verkündet hatte. Er führte die WM im vergangenen Jahr lange an, musste sich am Ende aber mit dem dritten Gesamtrang begnügen. In diesem Jahr belegt er nach sieben WM-Runden den vierten Tabellenrang.