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Verstappen in São Paulo grandios, Chef Mekies: Max schlägt jede Simulation

Der Niederländer und seine Aufholjagden im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos sind legendär. Für die jüngste Darbietung im São Paulo-GP gibt es von RRB-Teamchef Laurent Mekies ein dickes Lob.

Formel 1

Max Verstappen in Brasilien
Max Verstappen in Brasilien
Foto: XPB
Max Verstappen in Brasilien
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Was ist das nur zwischen Max Verstappen und dem Autódromo José Carlos Pace von Interlagos? Immer wieder zeigt der Niederländer hier unfassbare Rennen.

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2024: Von Startplatz 17 zum Sieg! 2025: Von Startplatz 19 zum zweiten Platz! 2026: Von Startplatz 21 zum Rang 2!

Verstappen selber erklärt sich das so: «Interlagos ist eine grandiose Bahn für tollen Rennsport. Zwischendurch gibt es immer wieder mal verrückte Rennen, auch wegen des launischen Wetters. Ich habe hier einige schöne Aufholjagden zeigen dürfen, gerade wegen des Wetters.»

Im Artikel erwähnt

«Der Grund, wieso wir immer spannende Grands Prix erleben hier: Diese Kurven erlauben verschiedene Linien, da kannst du clever angreifen oder dir einen Gegner für die folgende Kurve zurechtlegen. Zudem ist der Reifenverschleiss hoch, was immer guten Sport erzeugt. Und habe ich schon das Wetter erwähnt?»

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Nach der jüngsten Aufholjagd sagt Verstappens Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Es gibt keine Simulation auf der Welt, die vorhersagen kann, dass ein Fahrer vom 21. auf den zweiten Platz aufsteigen oder 14 Plätze in fünf Runden gutmachen kann. Max schafft es regelmässig, unsere Simulationen zu übertreffen!»

«Natürlich ist es frustrierend, dieses Rennen gegen Norris und McLaren zu verlieren, weil das Tempo am Freitag und auch am Samstagmorgen gut schien, und in gewisser Hinsicht auch in Q1. Wir wussten, dass früher oder später eine Strafversetzung auf uns kommen würde, wegen des Einbaus neuer Motorenteile. Und es stellte sich einmal mehr als richtig heraus, dies in Brasilien zu tun.»

«Klar wäre das Rennen für Max einfacher geworden, wenn er von P2 hätte losfahren können. Dennoch müssen wir gestehen – Lando war im Rennen ein wenig schneller als wir. Ob das an besserer Reifennutzung lag oder an jüngsten Verbesserungen am McLaren, ich kann es nicht sagen.»

«Max hat sich ziemlich lautstark über Fahrzeug-Balance geäussert, als wir auf Trockenreifen gewechselt haben, und von diesem Punkt an war er sehr, sehr unzufrieden mit dem Handling. Also werden wir analysieren, wie sich das gute Gefühl fürs Auto im ersten Teil des Rennens so verflüchtigen konnte.»

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