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Verstappen-Kollege Juncadella: «Max ist unglaublich talentiert»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen machte Eindruck mit seiner Leistung auf der Nürburgring-Nordschleife. Teamkollege Dani Juncadella: «Er geht ohne Ego an diese Meisterschaft und diese Autos heran.»

Formel 1

Max Verstappen mit Dani Juncadella
Max Verstappen mit Dani Juncadella
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen mit Dani Juncadella
© Red Bull Content Pool

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Der Traum vom Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist für Formel-1-Pilot Max Verstappen wegen eines technischen Problems geplatzt. Mit einem Schaden an der Antriebswelle musste der Mercedes AMT GT3 von Team Verstappen Racing lange zur Reparatur in die Garage. Als das Problem auftrat, lag Verstappens Team in Führung, hatte also mehr als gute Chancen auf den Sieg. Bitter!

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Max ist ein unglaublich leidenschaftlicher und ehrgeiziger Mensch.

Dani Juncadella

Verstappen hatte trotzdem Spaß am Rennwochenende auf der Nordschleife. Und der Red Bull Racing-Pilot machte gehörig Eindruck in der Langstrecken-Szene. Sein Teamkollege Dani Juncadella, der zum Zeitpunkt des Technikdefekts am Steuer war (aber nichts dafür konnte), schwärmte im Gespräch mit unseren Kollegen von PlanetF1 von Verstappen: «Max ist ein unglaublich leidenschaftlicher und ehrgeiziger Mensch, besonders, wenn es um den Motorsport geht.»

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Verstappen war sehr gut vorbereitet

Juncadella mutmaßt: «Ich glaube, nicht viele andere Formel-1-Fahrer hätten den Willen, den Ehrgeiz, hierher zu kommen und zu fahren. Er ist seit vielen Jahren sehr begeistert von diesem Rennen. Er hat sich vorher viel angesehen, er hat es online verfolgt, und deshalb war er auch sehr gut darauf vorbereitet.»

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Defekt an der Antriebswelle verhindert Max-Verstappen-Sieg
Defekt an der Antriebswelle verhindert Max-Verstappen-Sieg
Foto: 24h Nürburgring//Gruppe C Photography
Defekt an der Antriebswelle verhindert Max-Verstappen-Sieg
© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography

Juncadella lobt auch Verstappens Herangehensweise: «Er geht ohne Ego an diese Meisterschaft und an diese Autos heran. Er denkt nicht, dass er ein viermaliger Weltmeister ist, er ist einfach in allem sehr ehrlich.»

Viel Aufmerksamkeit durch Verstappen

Wegen Max Verstappen blickten in diesem Jahr viel mehr Menschen auf das 24h-Rennen am Nürburgring (Zuschauerrekord!), aber vor allem auf das Team Verstappen Racing. Juncadella: «Besonders in den ersten Tagen, wenn man sich ein Auto mit Max teilt und die Menschen um sich herum sieht, wie groß der Einfluss auf die Fans und die Menschen um einen herum ist, kann das ein bisschen überwältigend sein, und man spürt den Druck. Aber danach gewöhnt man sich daran.»

Höhepunkt von Juncadellas Karriere

Juncadella: «Das ist ganz klar der Höhepunkt meiner Karriere, denn in dieser Position zu sein und mit einem Fahrer zu fahren, den ich für den besten halte, den ich je gesehen habe. Er ist einfach unglaublich talentiert, sein Gespür dafür, wo die Grenzen des Autos liegen, ist vom ersten Tag an da.» Und Verstappen kündigte an, nächstes Jahr wieder am Nürburgring mitfahren zu wollen, sofern es sein Kalender zulasse.

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