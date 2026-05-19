Verstappen-Kollege Guonon: «Maxipedia» ist von einem anderen Planeten

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen fuhr am vergangenen Wochenende das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der viermalige Formel-1-Weltmeister machte selbst bei eingefleischten Langstreckenfans Eindruck mit seiner fahrerischen Leistung und seiner Herangehensweise. Auch bei seiner eigenen Mannschaft.

Werbung

Werbung

Gounon: Größten Respekt für Verstappen

Unsere Kollegen von PlanetF1.com haben mit Jules Guonon gesprochen, einem von Verstappens drei Teamkollegen beim 24h-Rennen. Guonon war voll des Lobes für Verstappen, sagte: «Für mich ist es beeindruckend, dass er sich da so ins Zeug legt. Das bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen. Sich also auf das verrückteste Rennen einzulassen, das man im Langstreckenrennsport bestreiten kann, und zum ersten Mal dabei zu sein – dafür habe ich großen Respekt. Am Ende kam er rein und war sofort auf unserem Niveau. Kein Wunder … es ist Max Verstappen.»

Verstappen von einem anderen Planeten

Guonon: «Für mich ist es, als käme er von einem anderen Planeten, um einfach bei uns zu sein – etwas, das wir schon seit Jahren machen, ob das nun Dani oder Lucas oder ich selbst oder Maro ist … dass er kommt und bei uns ist, ist etwas ganz Besonderes.» Gemeint sind Guonons und Verstappens zwei Kollegen Dani Juncadella und Lucas Auer sowie Maro Engel, der das Schwesterfahrzeug fuhr, das schließlich den Sieg holte.

Max jetzt Maxipedia!

Gounon: «Max ist ein großer Motorsportfan. Wenn man mit ihm über verschiedene Dinge spricht, weiß er einfach alles. Mit Dani mache ich immer einen Scherz und wir nennen ihn ‚Maxipedia‘, weil er einfach alles über den Motorsport weiß. Ich glaube, er liebt das Rennen einfach, weil es ein fantastisches Rennen ist, und seine Teilnahme hat es für die Fans zu etwas ganz Besonderem gemacht.» Der Nürburgring stellte mit dem Rennen einen Besucherrekord auf, auch zu Hause an den Bildschirmen verfolgten die Fans zahlreich das Geschehen.

Werbung

Werbung

Verstappens 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring endete bitter: Als gerade sein Teamkollege Jucadella am Steuer war, trat ein Problem an der Antriebswelle auf. Der Mercedes AMG GT3 von Team Verstappen Racing musste lange zur Reparatur, alle Hoffnungen auf den Sieg waren damit vernichtet. Bitter: Verstappen und sein Team lagen in Führung und hätten allerbeste Chancen gehabt, zum Sieg zu fahren. Verstappen hatte aber bereits angekündigt, kommendes Jahr noch einen Versuch starten zu wollen, sofern es sein Kalender zulässt .