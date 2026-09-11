Max Verstappen nach Madrid-Auftakt: «Daran wird sich nie etwas ändern»

47 Mal umrundete Max Verstappen den neuen Madring am Trainingsfreitag. In der ersten Session schaffte er 25 Umläufe und brannte mit 1:34,703 min die fünftschnellste Rundenzeit in den spanischen Asphalt. Von George Russells Bestzeit trennten ihn mehr als sechs Zehntelsekunden. Im zweiten Training verkürzte er seinen Rückstand auf knapp vier Zehntel, mit 1:34,063 min war er auch deutlich schneller unterwegs. Dennoch kam er nicht über den sechsten Platz der Zeitenliste hinaus, die Russells Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli anführte.

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Dennoch fiel seine Zwischenbilanz nicht negativ aus. Der Red Bull Racing-Star erklärte: «Es lief nicht allzu schlecht. Ich versuche nun einfach, auf einer schnellen Runde etwas mehr Zeit zu finden. Ich will auch die Reifen etwas besser kennenlernen. Und ja, es geht darum, mit jeder Runde etwas schneller zu werden.»

Dass er ein Problem mit der Servolenkung hatte, wollte der vierfache Champion nicht bestätigen: «Nein, alles war okay. Es gibt immer keine Dinge, an denen man im Training arbeiten will, um sie zu verbessern. Und das machen wir auch mit Blick auf den morgigen Tag. Aber ja, mal schauen. Es ist natürlich immer hilfreich, wenn wir vor dem Qualifying noch eine reibungslose dritte Session erleben. Mal schauen, ob wir unsere Leistung noch etwas verbessern können.»

Auf die Frage, was er von der spanischen Strecke auf dem IFEMA-Messegelände vor den Toren der Metropole Madrid hält, reagierte Verstappen nicht gerade enthusiastisch enthusiastisch. «Ja. Ich weiss nicht. Ich bin kein Fan von Strassenkursen, und daran wird sich nie was ändern. Ich werde immer eine Strecke wie Spa bevorzugen. Aber sie haben hier alles gut aufgebaut und einen wirklich guten Job gemacht. Aber ich bin einfach kein grosser Fan von Stadtkursen», erklärte der 71-fache GP-Sieger gewohnt offen.

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