Max Verstappens Madring-Kritik: Das sagen Kimi Antonelli und Lando Norris

Für Max Verstappen steht nach dem Abschlusstraining fest: Der neue Madring bietet keine Überholchancen. Der vierfache Champion betonte nach der Zeitenjagd um die Startaufstellung, die er auf dem dritten Platz beendete: «Nehmen wir mal das Best-Case-Szenario an, in dem ich schneller bin. Selbst dann gibt es keine Kurven, in denen man überholen kann. Also selbst wenn das Auto schneller ist, muss ich irgendwie einen Weg finden, an den anderen vorbeizukommen.»

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Der 71-fache GP-Sieger fand aber auch nette Worte, er betonte: «Ich mag den Grip, den die Strecke bietet. Sie haben beim Asphalt ganze Arbeit geleistet, auch wenn es an einigen Stellen etwas zu viele Bodenwellen hat, wenn man bedenkt, wie neu der Rundkurs ist.» Gleichzeitig betonte er: «In den Kurven kann man aber wie gesagt nicht überholen. Sie müssen lernen, dass es nie gut ist, wenn man in den Bremszonen einlenken muss, denn das erlaubt keine Überholmanöver. Das Streckendesign könnte also besser sein.»

Zustimmung gibt es von der Konkurrenz. So erklärte etwa Lando Norris: «Es ist ganz sicher so, dass einige Dinge meiner Meinung nach besser gemacht werden können, wenn man in die Zukunft blickt, speziell was die Überholmöglichkeiten angeht.»

Und WM-Leader Kimi Antonelli betonte: «Ja, ich glaube auch, dass es sehr schwierig wird, an einem Gegner vorbeizukommen. Im Training habe ich zwei Runden hinter einem Williams verbracht, und habe verzweifelt versucht, vorbeizuziehen. Aber es war einfach wirklich schwierig, auch weil der Reifenabbau so hoch ist. Und wenn man dann noch einen Gegner verfolgt, dann kommt man mehr ins Rutschen. Das macht dir das Leben noch schwerer. Das Einzige, was dir bleibt, ist einen Gegner so unter Druck zu setzen, dass er einen Fehler macht. Oder du schaust, dass er seine Reifen so stark beansprucht, dass du etwas mit der Strategie ausrichten kannst. Aber wenn du einen Gegner vor dir hast, der ein ähnliches Tempo fährt, dann wird es wirklich knifflig.»

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