Verstappen: Neue Regeln nicht förderlich für Langlebigkeit meiner Karriere

Wie lange sehen wir Vierfach-Weltmeister und Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen noch auf der Rennstrecke? Im Podcast «Up to Speed» wurde Verstappen von Ex-Pilot David Coulthard interviewt. Dabei ging es auch um das neue Formel-1-Reglement – und um die langfristige Perspektive auf die Karriere des viermaligen Weltmeisters.

Werbung

Werbung

Verstappen ist kein Fan des 2026er-Reglements

Verstappen: «Nun, wir sind definitiv näher am Ende, das ist sicher. Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass die aktuellen Vorschriften natürlich nicht gerade förderlich für die Langlebigkeit meiner Karriere in der Formel 1 sind, sagen wir es mal so.» Dabei lacht er. Verstappen hatte mehrfach Kritik an den neuen Regeln mit viel Energiemanagement und weniger Vollgas geäußert.

Verstappen: «Aber das macht nichts. Ich meine, ich bin sowieso sehr zufrieden mit meiner Karriere in der Formel 1. Ich kann das leicht hinter mir lassen. Ich habe viele andere Projekte.» Gemeint dürften hier Sim-Racing und Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife sein. «Und außerdem, ich meine, wen interessiert es schon, wenn man 60 oder 70 Jahre alt ist, ob man vier Titel oder zehn Titel gewonnen hat, weil man alt wird.»

Familien-Mensch Max Verstappen

Dazu kommt auch ein Wandel im Privatleben. Seit nun fast einem Jahr ist Verstappen Vater der kleinen Lily. Da rückt der Fokus stärker auf die Familie. Der Niederländer: «Ich verbringe diese Zeit lieber mit meiner Familie und genieße es wirklich, Zeit mit ihnen zu verbringen, bevor sie nicht mehr da sind. Das ist etwas, das mir mit der Zeit und durch Erkenntnis bewusst geworden ist. Neulich war ich mit guten Freunden, meiner Familie und dem Freund meiner Schwester, der bald heiraten wird, zum Skifahren. Da wurde mir klar, dass es fantastisch ist, ein paar Tage zusammen zu verbringen und das Leben zu genießen. Wen interessiert das schon? 24-mal im Jahr um die Welt zu reisen, um einen weiteren Titel zu holen. Ich möchte mein Leben leben. Man lebt nur einmal. Und ich möchte nicht 25 Jahre davon mit Autorennen verbringen. Ich möchte auch einfach das Leben und alles, was es zu bieten hat, genießen. Also, wir werden sehen.»

Werbung

Werbung