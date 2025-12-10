Verstappen, Norris, Hamilton & Co: Wer glänzte, wer schwächelte
Die 76. Formel-1-Saison ist vorbei, Norris ist Weltmeister, McLaren ist Konstrukteurs-Champion. Wir wollten wissen, wie sich Verstappen, Norris, Hamilton & Co. gegen ihre Stallgefährten schlugen.
Im Wechsel alleine liegt das Beständige, die alte Rennsportregel hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach dem WM-Finale wissen, wer im Team-Duell 2025 gut dasteht und wer sich Sorgen um Speed und Rennhandwerk machen sollte.
Bei den Renn-Duellen in Grands Prix und Sprints haben wir nur jene Läufe gezählt, in welchen beide Fahrer die Zielflagge gesehen haben oder aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet wurden.
Die Reihenfolge der Teams entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.
Nur zwei Fahrer haben in der GP-Quali eine reine Weste mit einer glatten 24:0 – Max Verstappen bei Red Bull Racing gegen Liam Lawson, dann gegen Yuki Tsunoda; sowie Fernando Alonso bei Aston Martin gegen Lance Stroll.
Bei allem Respekt vor der ersten Saison von Kimi Antonelli zeigen auch die Zahlen weiter unten, dass George Russell für Mercedes seine beste Formel-1-Saison gezeigt hat.
Bedenklich die Bilanz von Lewis Hamilton bei Ferrari gegen Charles Leclerc. Ob sich wirklich langsam das Alter von Hamilton bemerkbar macht?
Alex Albon hatte gegen Williams-Neuling Carlos Sainz einen guten ersten WM-Teil, später machte der Spanier Boden gut.
Isack Hadjar hatte bei den Racing Bulls alles im Griff, die Beförderung zu Red Bull Racing für 2026 drängte sich auf.
Stark auch die Leistungen von Oliver Bearman bei Haas und von Gabriel Bortoleto bei Sauber: In ihrer ersten vollen Saison schnitten die beiden gegen ihre erfahrenen Teamgefährten Esteban Ocon und Nico Hülkenberg überaus beachtlich ab.
Bei Alpine spielt es keine Rolle, ob nun Jack Doohan oder Franco Colapinto im zweiten Auto sass: Der Franzose Pierre Gasly war der Chef.
Die Formel-1-Stallduelle 2025
McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
Sprint-Quali 2:4
Sprint-Duell 1:3
GP-Quali 13:11
GP-Duell 12:9
Mercedes Kimi Antonelli – George Russell
Sprint-Quali 2:4
Sprint-Duell 1:5
GP-Quali 3:21
GP-Duell 3:17
Red Bull Racing: Max Verstappen – Liam Lawson
Sprint-Quali 1:0
Sprint-Duell 1:0
GP-Quali 2:0
GP-Duell 2:0
Red Bull Racing: Max Verstappen – Yuki Tsunoda
Sprint-Quali 4:1
Sprint-Duell 4:1
GP-Quali 22:0
GP-Duell 20:0
Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
Sprint-Quali 4:2
Sprint-Duell 3:2
GP-Quali 19:5
GP-Duell 18:3
Williams: Alex Albon – Carlos Sainz
Sprint-Quali 3:3
Sprint-Duell 1:4
GP-Quali 9:14
GP-Duell 10:6
Racing Bulls: Isack Hadjar – Yuki Tsunoda
Sprint-Quali 0:1
Sprint-Duell 0:1
GP-Quali 1:1
GP-Duell 1:0
Racing Bulls: Isack Hadjar – Liam Lawson
Sprint-Quali 5:0
Sprint-Duell 4:1
GP-Quali 16:6
GP-Duell 11:7
Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
Sprint-Quali 5:1
Sprint-Duell 2:3
GP-Quali 24:0
GP-Duell 14:4
Haas: Esteban Ocon – Oliver Bearman
Sprint-Quali 2:4
Sprint-Duell 3:2
GP-Quali 10:14
GP-Duell 9:11
Sauber: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
Sprint-Quali 3:3
Sprint-Duell 1:4
GP-Quali 12:12
GP-Duell 7:8
Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan
Sprint-Quali 1:1
Sprint-Duell 2:0
GP-Quali 5:1
GP-Duell 2:0
Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
Sprint-Quali 4:0
Sprint-Duell 2:0
GP-Quali 13:5
GP-Duell 10:6
