Verstappen, Norris, Hamilton & Co: Wer glänzte, wer schwächelte

Die 76. Formel-1-Saison ist vorbei, Norris ist Weltmeister, McLaren ist Konstrukteurs-Champion. Wir wollten wissen, wie sich Verstappen, Norris, Hamilton & Co. gegen ihre Stallgefährten schlugen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Im Wechsel alleine liegt das Beständige, die alte Rennsportregel hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach dem WM-Finale wissen, wer im Team-Duell 2025 gut dasteht und wer sich Sorgen um Speed und Rennhandwerk machen sollte.

Bei den Renn-Duellen in Grands Prix und Sprints haben wir nur jene Läufe gezählt, in welchen beide Fahrer die Zielflagge gesehen haben oder aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet wurden.

Die Reihenfolge der Teams entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.

Nur zwei Fahrer haben in der GP-Quali eine reine Weste mit einer glatten 24:0 – Max Verstappen bei Red Bull Racing gegen Liam Lawson, dann gegen Yuki Tsunoda; sowie Fernando Alonso bei Aston Martin gegen Lance Stroll.

Bei allem Respekt vor der ersten Saison von Kimi Antonelli zeigen auch die Zahlen weiter unten, dass George Russell für Mercedes seine beste Formel-1-Saison gezeigt hat.

Bedenklich die Bilanz von Lewis Hamilton bei Ferrari gegen Charles Leclerc. Ob sich wirklich langsam das Alter von Hamilton bemerkbar macht?

Alex Albon hatte gegen Williams-Neuling Carlos Sainz einen guten ersten WM-Teil, später machte der Spanier Boden gut.

Isack Hadjar hatte bei den Racing Bulls alles im Griff, die Beförderung zu Red Bull Racing für 2026 drängte sich auf.

Stark auch die Leistungen von Oliver Bearman bei Haas und von Gabriel Bortoleto bei Sauber: In ihrer ersten vollen Saison schnitten die beiden gegen ihre erfahrenen Teamgefährten Esteban Ocon und Nico Hülkenberg überaus beachtlich ab.

Bei Alpine spielt es keine Rolle, ob nun Jack Doohan oder Franco Colapinto im zweiten Auto sass: Der Franzose Pierre Gasly war der Chef.

Die Formel-1-Stallduelle 2025

  • McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

  • Sprint-Quali 2:4

  • Sprint-Duell 1:3

  • GP-Quali 13:11

  • GP-Duell 12:9

  • Mercedes Kimi Antonelli – George Russell

  • Sprint-Quali 2:4

  • Sprint-Duell 1:5

  • GP-Quali 3:21

  • GP-Duell 3:17

  • Red Bull Racing: Max Verstappen – Liam Lawson

  • Sprint-Quali 1:0

  • Sprint-Duell 1:0

  • GP-Quali 2:0

  • GP-Duell 2:0

  • Red Bull Racing: Max Verstappen – Yuki Tsunoda

  • Sprint-Quali 4:1

  • Sprint-Duell 4:1

  • GP-Quali 22:0

  • GP-Duell 20:0

  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

  • Sprint-Quali 4:2

  • Sprint-Duell 3:2

  • GP-Quali 19:5

  • GP-Duell 18:3

  • Williams: Alex Albon – Carlos Sainz

  • Sprint-Quali 3:3

  • Sprint-Duell 1:4

  • GP-Quali 9:14

  • GP-Duell 10:6

  • Racing Bulls: Isack Hadjar – Yuki Tsunoda

  • Sprint-Quali 0:1

  • Sprint-Duell 0:1

  • GP-Quali 1:1

  • GP-Duell 1:0

  • Racing Bulls: Isack Hadjar – Liam Lawson

  • Sprint-Quali 5:0

  • Sprint-Duell 4:1

  • GP-Quali 16:6

  • GP-Duell 11:7

  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

  • Sprint-Quali 5:1

  • Sprint-Duell 2:3

  • GP-Quali 24:0

  • GP-Duell 14:4

  • Haas: Esteban Ocon – Oliver Bearman

  • Sprint-Quali 2:4

  • Sprint-Duell 3:2

  • GP-Quali 10:14

  • GP-Duell 9:11

  • Sauber: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

  • Sprint-Quali 3:3

  • Sprint-Duell 1:4

  • GP-Quali 12:12

  • GP-Duell 7:8

  • Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

  • Sprint-Quali 1:1

  • Sprint-Duell 2:0

  • GP-Quali 5:1

  • GP-Duell 2:0

  • Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto

  • Sprint-Quali 4:0

  • Sprint-Duell 2:0

  • GP-Quali 13:5

  • GP-Duell 10:6

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

