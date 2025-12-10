Verstappen, Norris, Hamilton & Co: Wer glänzte, wer schwächelte

Im Wechsel alleine liegt das Beständige, die alte Rennsportregel hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach dem WM-Finale wissen, wer im Team-Duell 2025 gut dasteht und wer sich Sorgen um Speed und Rennhandwerk machen sollte.

Werbung

Werbung

Bei den Renn-Duellen in Grands Prix und Sprints haben wir nur jene Läufe gezählt, in welchen beide Fahrer die Zielflagge gesehen haben oder aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet wurden.

Die Reihenfolge der Teams entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.

Nur zwei Fahrer haben in der GP-Quali eine reine Weste mit einer glatten 24:0 – Max Verstappen bei Red Bull Racing gegen Liam Lawson, dann gegen Yuki Tsunoda; sowie Fernando Alonso bei Aston Martin gegen Lance Stroll.

Werbung

Werbung

Bei allem Respekt vor der ersten Saison von Kimi Antonelli zeigen auch die Zahlen weiter unten, dass George Russell für Mercedes seine beste Formel-1-Saison gezeigt hat.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Bedenklich die Bilanz von Lewis Hamilton bei Ferrari gegen Charles Leclerc. Ob sich wirklich langsam das Alter von Hamilton bemerkbar macht?

Alex Albon hatte gegen Williams-Neuling Carlos Sainz einen guten ersten WM-Teil, später machte der Spanier Boden gut.

Isack Hadjar hatte bei den Racing Bulls alles im Griff, die Beförderung zu Red Bull Racing für 2026 drängte sich auf.

Werbung

Werbung

Stark auch die Leistungen von Oliver Bearman bei Haas und von Gabriel Bortoleto bei Sauber: In ihrer ersten vollen Saison schnitten die beiden gegen ihre erfahrenen Teamgefährten Esteban Ocon und Nico Hülkenberg überaus beachtlich ab.

Bei Alpine spielt es keine Rolle, ob nun Jack Doohan oder Franco Colapinto im zweiten Auto sass: Der Franzose Pierre Gasly war der Chef.

Die Formel-1-Stallduelle 2025