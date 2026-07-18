Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Verstappen P2 in Belgien, was Teamchef Laurent Mekies von ihm sehen will

Das war makelloses Teamwork von Red Bull Racing: Isack Hadjar gab Max Verstappen Windschatten, der Champion nutzte das eiskalt für Startplatz 2. RBR-Teamchef Laurent Mekies mit klarer Ansage für Max.

Formel 1

Laurent Mekies mit Max Verstappen
Laurent Mekies mit Max Verstappen
Foto: XPB
Laurent Mekies mit Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Red Bull Racing hat auf dem Circuit de Spa-Francorchamps aus dem Rennschulbuch zitiert, Kapitel Windschattenfahren. Sky-GP-Experte Timo Glock lobt: «Also wie RBR das zum Schluss der Belgien-Quali umgesetzt hat, mit Hadjar als Windschattenspender für Max Verstappen, das war grosse Klasse. Das hat Hadjar im zweiten Versuch wahnsinnig gut angesetzt, so dass Max erheblich profitieren und so letztlich den zweiten Startplatz erobern konnte. Hut ab vor den zwei Piloten, wie sie das umgesetzt haben.»

Werbung

Werbung

Zum dritten Mal 2026 daher Max Verstappen auf Startplatz 2 – wie in Miami und in Monaco nun auch in Belgien hinter WM-Leader Kimi Antonelli.

RBR-Teamchef Laurent Mekies sagt: «Als wir nach Belgien kamen, wussten wir von Anfang an, dass wir mit Isack eine Strafversetzung erhalten. Von da an war es ein kurzer Weg zur Entscheidung, dass Hadjar in der Quali versuchen soll, Max zu unterstützen. Schliesslich ist Formel 1 Mannschaftssport.»

Im Artikel erwähnt

«Wir haben im Verlauf des Samstags erlebt, dass die Abstände hinter Leader Kimi meist knapp waren, also mussten wir uns etwas einfallen lassen, um Max da in die bestmögliche Position zu bringen.»

Werbung

Werbung

«Unterm Strich hat das prima geklappt, und die Hilfe von Isack war von grossem Wert, um diesen Platz in der ersten Reihe zu erobern. Das hätte kaum besser laufen können.»

TV-Programm

RBR hat nach den Unfällen von Verstappen in Österreich (Abschlusstraining) und in England (Grand Prix) auf den Einsatz des Drehflügels verzichtet, um die Probleme mit dem spät schliessenden oberen Element zu ergründen. Die meisten Beobachter gingen davon aus – auf eine ältere Flügel-Version zurückzugreifen, das kostete Leistungsfähigkeit. Davon war aber in Belgien wenig zu sehen.

Mekies widerspricht: «Nein, das hat wirklich Leistungsfähigkeit gekostet. Aber Sicherheit muss vorgehen, und wir hoffen, wir bringen eine modifizierte Ausgabe des Drehflügels bald auf die Bahn.»

«Es stimmt, dass es hier bislang gut läuft, aber wir machen uns keine Illusionen – ohne den Windschatten-Trick wäre Max weiter hinten. Wir sind mit der Fahrzeugbalance zufrieden, und Verstappen konnte vom ersten Training an attackieren. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Werbung

Werbung

«Wir konnten den Rückstand auf die Spitze, von einer Sekunde am Anfang der Saison, erheblich verringern, aber die letzten zwei Zehntel zu finden, das ist das Schwierigste.»

Was rechnet sich Mekies für den Grossen Preis von Belgien aus? Der Franzose mit klarer Ansage für Max Verstappen: «Kimi fährt auf einem eigenen Planeten, auf den Geraden ist er unantastbar. Aber dahinter könnte das ein wunderbarer Mehrkampf werden, mit fünf oder sechs Autos, und da wollen wir tüchtig mitmischen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

09

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM