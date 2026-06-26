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Vertrag verlängert: Die Formel 1 gibt bis 2029 bei ServusTV Vollgas

Die österreichischen Formel-1-Fans dürfen sich freuen, denn sie kommen auch drei weitere Jahre live und kostenlos in den Genuss der hochkarätigen GP-Berichterstattung auf Servus-TV und ServusTV On.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Die Formel 1 wird auch in den nächsten 3 Jahren auf ServusTV zu sehen sein
Die Formel 1 wird auch in den nächsten 3 Jahren auf ServusTV zu sehen sein
Foto: Red Bull Content Pool / Getty Images
Die Formel 1 wird auch in den nächsten 3 Jahren auf ServusTV zu sehen sein
© Red Bull Content Pool / Getty Images

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Die Formel-1-Verantwortlichen haben den Vertrag von ServusTV, der die Übertragung der Formel-1-Rennwochenenden im österreichischen Raum regelt, bis 2029 verlängert. Damit kommen die österreichischen Formel-1-Fans drei weitere Jahre in den Genuss der Live-Übertragungen aller Sessions. Ob Trainings, Sprints, Qualifyings oder Grands Prix – alles wird live und kostenlos auf ServusTV und ServusTV On zu sehen sein.

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«In den vergangenen sechs Jahren haben ServusTV und die Formel 1 eine starke und erfolgreiche Partnerschaft aufgebaut. Die Verlängerung dieser Zusammenarbeit um weitere drei Jahre ist eine grossartige Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich», sagt Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media.

«Sie können ihren Lieblingssport damit weiterhin live, kostenlos und in gewohnter Top-Qualität bei ServusTV und ServusTV On verfolgen», ergänzt der Deutsche mit Blick auf die Verlängerung des Rechte-Vertrags.

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Ian Holmes, Chief Media Rights and Broadcasting Officer der Formel 1, ergänzt: «Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit ServusTV, wo unseren Fans in Österreich in den letzten sechs Jahren Berichterstattung auf Weltklasse-Niveau geboten wurde.»

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«Das Engagement des Senders für hochwertige, frei empfangbare Übertragungen stellt sicher, dass die Fans im ganzen Land weiterhin die Dramatik und Spannung der Formel 1 geniessen können. Diese Rechteverlängerung spiegelt die Stärke unserer Zusammenarbeit und unser gemeinsames Bestreben wider, den Sport weiterzuentwickeln und die Formel 1 den Fans näherzubringen.»

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