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Verwarnung statt Strafe: Lewis Hamilton behält Silverstone-Podestplatz

Nach dem GP in Silverstone war sich Lewis Hamilton sicher, dass er eine Strafe kassieren würde. Der siebenfache Weltmeister hatte Glück im Unglück. Die Regelhüter beliessen es bei einer Verwarnung.

Formel 1

Ferrari-Star Lewis Hamilton darf aufatmen
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Foto: Moy / XPB Images
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© Moy / XPB Images

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Lewis Hamilton war sich nach dem Fallen der Zielflagge in Grossbritannien sicher: Er würde eine Zeitstrafe kassieren und dadurch seinen 16. Silverstone-Podestplatz verlieren. Doch der Lokalmatador aus dem Ferrari-Team darf seinen dritten Platz behalten, die Regelhüter Gerd Ennser, Tanja Geilhausen, Mathieu Remmerie, Pedro Lamy und Richard Norbury waren sich einig, es bei einer Verwarnung zu belassen.

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Was war passiert? Hamilton hatte eine gelbe Flagge in der 38. Rennrunde missachtet. Diese wurde in der neunten Kurve gezeigt. Die Untersuchung der Stewards umfasste die Aussagen von Hamilton, dessen Team-Vertreter und die Daten sowie Videos, Telemetrie und On-Board-Aufnahmen. Dabei wurde klar, dass Hamilton eingangs des entsprechenden Sektors weder eine gelbe Flagge noch ein gelbes Signal gezeigt wurde.

Das erste Signal nach der neunten Kurve zeigte grünes Licht an, auch die entsprechende Anzeige auf dem Lenkrad schaltete erst auf Gelb, als der Brite bereits auf der Geraden in Richtung Kurve 10 war und sich damit dem Ende des Abschnitts näherte, in dem die Gelbphase galt. Im Sichtfeld des Rekord-GP-Siegers war keine entsprechende Anzeige zu sehen, auch die entsprechende Warnung auf dem Lenkrad-Display leuchtete nur für eine ganz kurze Zeit auf.

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Die Regelhüter liessen das Argument gelten, dass Hamilton nur sehr kurz Zeit zum Reagieren hatte. Ausserdem hatte der Ferrari-Star kurz vor dem entsprechenden Streckenabschnitt Max Verstappen überholt und deshalb mit einem Konter gerechnet. Deshalb konzentrierte er sich auf das, was er auf der Geraden vor der zehnten Kurve im Rückspiegel sah.

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Gleichzeitig heisst es in der Urteilsbegründung aber auch, dass Hamilton es verpasste, sein Tempo anzupassen, nachdem die gelbe Flagge auf dem Lenkrad-Display angezeigt worden war und das grüne Lichtsignal unmittelbar vor Kurve 10 aufleuchtete. Deshalb gab es für den 106-fachen GP-Sieger eine Verwarnung.

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63

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