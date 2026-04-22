Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Vettel: «Ich verstehe die Fahrer, Formel 1 darf Herz & DNA nicht verlieren»

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel ist in Göteborg mit dem «Perfect World Foundation Award 2026» ausgezeichnet worden. Dabei hat der Deutsche auch über die aktuelle Formel 1 gesprochen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Sebastian Vettel
Sebastian Vettel
Foto: XPB
Sebastian Vettel
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Unlängst ist der langjährige Formel-1-Star Sebastian Vettel nach Göteborg gereist, wo er den «Perfect World Foundation Award 2026» erhalten hat – einen schwedischen Ehrenpreis, der jährlich an Personen mit starkem Engagement für die Tierwelt und Natur des Planeten verliehen wird. Bei Vettel wird «die Nutzung seiner globalen Stimme zur Hervorhebung dringender Umwelt- und Biodiversitätsprobleme» lobend betont.

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit dem schwedischen Sender SVT hat der 53-fache GP-Sieger dabei auch über die aktuelle Formel 1 gesprochen und über die jüngsten Änderungen, die ab dem GP-Wochenende von Anfang Mai in Miami gelten.

Vettel sagt: «Ich hoffe für den Sport, dass diese Änderungen die Fahrer zufriedener macht, denn letztlich sind die Piloten das Gesicht des Sports. Wenn sie aus dem Auto steigen, voller Adrenalin und begeistert, dann überträgt sich das auch auf die Zuschauer vor den Bildschirmen und auf den Tribünen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Sportlich gesehen höre und teile ich die Kritik vieler Fahrer, denn die Autos sind wahrscheinlich spassig zu fahren, aber es ist wohl nicht so unterhaltsam, damit Rennen zu bestreiten, weil die Regularien und die damit verbundenen Schwierigkeiten das Geschehen beeinträchtigen.»

Werbung

Werbung

«Ich habe Mitgefühl für die Fahrer, und es ist äusserst wichtig, das Herz und die DNA des Sports nicht zu verlieren, die darin besteht, den schnellsten Fahrer im schnellsten Auto zu finden, um das Rennen zu gewinnen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien