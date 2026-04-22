Vettel: «Ich verstehe die Fahrer, Formel 1 darf Herz & DNA nicht verlieren»

Unlängst ist der langjährige Formel-1-Star Sebastian Vettel nach Göteborg gereist, wo er den «Perfect World Foundation Award 2026» erhalten hat – einen schwedischen Ehrenpreis, der jährlich an Personen mit starkem Engagement für die Tierwelt und Natur des Planeten verliehen wird. Bei Vettel wird «die Nutzung seiner globalen Stimme zur Hervorhebung dringender Umwelt- und Biodiversitätsprobleme» lobend betont.

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit dem schwedischen Sender SVT hat der 53-fache GP-Sieger dabei auch über die aktuelle Formel 1 gesprochen und über die jüngsten Änderungen, die ab dem GP-Wochenende von Anfang Mai in Miami gelten.

Vettel sagt: «Ich hoffe für den Sport, dass diese Änderungen die Fahrer zufriedener macht, denn letztlich sind die Piloten das Gesicht des Sports. Wenn sie aus dem Auto steigen, voller Adrenalin und begeistert, dann überträgt sich das auch auf die Zuschauer vor den Bildschirmen und auf den Tribünen.»

«Sportlich gesehen höre und teile ich die Kritik vieler Fahrer, denn die Autos sind wahrscheinlich spassig zu fahren, aber es ist wohl nicht so unterhaltsam, damit Rennen zu bestreiten, weil die Regularien und die damit verbundenen Schwierigkeiten das Geschehen beeinträchtigen.»

Werbung

Werbung

«Ich habe Mitgefühl für die Fahrer, und es ist äusserst wichtig, das Herz und die DNA des Sports nicht zu verlieren, die darin besteht, den schnellsten Fahrer im schnellsten Auto zu finden, um das Rennen zu gewinnen.»