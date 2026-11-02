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Diesen Rat gibt Sebastian Vettel Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ist mit 20 Jahren der neue jüngste Weltmeister in der Geschichte der Formel 1, löst damit Sebastian Vettel ab. Welchen Ratschlag Vettel seinem «Nachfolger» mit auf den Weg gibt...

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli mit seinem Pokal für Platz 3 in Mexiko
Kimi Antonelli mit seinem Pokal für Platz 3 in Mexiko
Foto: XPB
Kimi Antonelli mit seinem Pokal für Platz 3 in Mexiko
© XPB

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Im Alter von nur 20 Jahren und 68 Tagen ist Kimi Antonelli am Sonntag der jüngste Formel-1-Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 geworden. Der Mercedes-Pilot löst damit den bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel ab, der bei seinem ersten WM-Titel 2010 mit Red Bull Racing bereits 23 Jahre alt war.

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Sebastian Vettel, inzwischen im Renn-Ruhestand, wandte sich mit einer Video-Botschaft an den neuen Champion Kimi Antonelli, der seinen Titel nach einer dominanten Saison mit einem dritten Platz im Großen Preis von Mexiko auch rechnerisch festzurrte.

Vettel über F1-Weltmeister Kimi Antonelli

Vettel gratuliert seinem Nachfolger in den F1-Geschichtsbüchern in der Rubrik «Jüngster Weltmeister»: «Kimi, herzlichen Glückwunsch, Weltmeister, Campione del Mondo, wow, das haben nur sehr wenige von uns geschafft, und niemand hat es in so jungen Jahren geschafft wie du.» Antonelli holte den Titel in seiner zweiten F1-Saison überhaupt.

Vettel über Antonelli: «Du bist neugierig, du hörst zu, du lernst schnell, du bist furchtlos, dein Fahrstil war sehr sauber und kontrolliert, und doch immer am Limit, wenn es darauf ankam. Du hast verstanden, dass man nur das kontrollieren kann, was man kontrollieren kann. Du hast einen einzigartigen Fahrstil, und wir genießen es, dir zuzusehen.»

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Sebastian Vettel im September in Monza
Sebastian Vettel im September in Monza
Foto: XPB
Sebastian Vettel im September in Monza
© XPB

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Dann erinnert sich Vettel an seinen eigenen großen Tag vor 16 Jahren: seinen ersten WM-Titel. Das war am 14. November 2010 in Abu Dhabi – und überhaupt nicht so klar und absehbar, wie dieses Jahr bei Antonelli. Vettel: «Als ich meinen ersten Titel gewann, schien alles in dem Moment zu geschehen, als ich die Ziellinie überquerte. Ich war überwältigt, stieg aus dem Auto, und die Welt um mich herum raste mit voller Geschwindigkeit weiter. Es war wie ein Rausch, es war unmöglich, darüber nachzudenken. Ich habe tagelang nicht richtig geschlafen – also sei darauf vorbereitet.»

Vettels Rat an Antonelli

Vettel: «Ich erinnere mich an das Gefühl, als es mir endlich bewusst wurde: Ich hielt den Weltmeisterpokal in den Händen und las die Namen all der anderen Champions. Ich war stolz und zufrieden. Mir wurde klar, dass das Beste nicht das Überqueren der Ziellinie war, das den Titel entschied, sondern all die Rennen, die dazu führten. Es ist nie nur ein einziges Rennen, das zählt, sondern alle Rennen, die wir fahren. Jedes Rennen prägt uns. Und bei allem, was in den kommenden Wochen passieren wird, bin ich mir sicher, dass du bald wieder den Drang verspüren wirst, Rennen zu fahren. Denn es gibt immer noch ein Rennen zu gewinnen.»

Zum Schluss gibt Vettel Antonelli noch einen Ratschlag: «Große Erfolge mögen die Art und Weise verändern, wie die Leute dich sehen, aber du musst nicht die Art und Weise ändern, wie du die Leute siehst. Und jetzt geh und genieße es.» Und auf Italienisch setzt der frühere Ferrari-Pilot nach: «Eine feste Umarmung!»

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