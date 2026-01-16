Visa Cash App Racing Bulls: Neuer Look, neuer Fahrer und neuer Team-Partner

Als das Visa Cash App Racing Bulls Team im vergangenen Jahr die Lackierung präsentierte, waren die Fans begeistert. Der weisse Look, der sich deutlich von den anderen Formel-1-Rennern im Feld abhebt, wird deshalb auch für 2026 weitestgehend beibehalten. Ergänzt wurde die Farbe aber durch blaue Akzente – ein Knicks vor Team-Partner Ford (seit 2023 als Technischer Partner dabei), in dessen Heimatstadt Detroit die Präsentation der Lackierungen des Red Bull Racing Teams und Racing Bulls Teams über die Bühne ging.

Werbung

Werbung

1500 Besucher vor Ort und alle Fans weltweit durften dabei sein, als der Schleier gelüftet wurde. Mit dabei waren natürlich auch die Fahrer Liam Lawson und Arvid Lindblad, sowie Teamchef Alan Permane und CEO Peter Bayer. Sie alle waren begeistert vom 2026er-Look.

«Diese Präsentation spiegelt die Entwicklung von Visa Cash App Racing Bulls als Marke und als Rennteam wider», schwärmte Bayer. «Von Detroit als Kulisse, die unsere Partnerschaft mit Ford symbolisiert, bis hin zu den Kreativen, Fans und Communities, die wir in diesen Start eingebunden haben, spiegelt alles unser Bestreben wider, die Formel-1-Kultur voranzubringen.»

Teamchef Permane ergänzte: «2026 steht für einen der grössten technischen Neuanfänge in der Geschichte der Formel 1, und die Partnerschaft mit Ford gleich zu Beginn dieser Reise ist für uns von enormer Bedeutung. Das Projekt Red Bull Ford Powertrains vereint erstklassige Ingenieurskunst, Innovation und Rennsport-DNA und verschafft uns eine starke Position, wenn der Sport in diese neue Ära eintritt.»

Werbung

Werbung

Liam Lawson freute sich: «Die Partnerschaft zwischen Ford und Red Bull, die Energie rund um das Team und die Ambitionen für die Zukunft machen dies zu einer unglaublich spannenden Zeit, um Teil von VCARB zu sein. Ich bin motivierter denn je, voranzukommen und dabei zu helfen, diese Vision auf der Rennstrecke in Ergebnisse umzusetzen.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen