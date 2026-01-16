Weiter zum Inhalt
Visa Cash App Racing Bulls: Neuer Look, neuer Fahrer und neuer Team-Partner

Zusammen mit Red Bull Racing hat auch das Visa Cash App Racing Bulls Team den Schleier in Detroit gelüftet. Das Auto bleibt weiss, die neue Lackierung ehrt aber auch die Partnerschaft mit Ford.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

Die Racing Bulls-Autos bleiben weiss – sehr zur Freude vieler Formel-1-Fans
Foto: Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Als das Visa Cash App Racing Bulls Team im vergangenen Jahr die Lackierung präsentierte, waren die Fans begeistert. Der weisse Look, der sich deutlich von den anderen Formel-1-Rennern im Feld abhebt, wird deshalb auch für 2026 weitestgehend beibehalten. Ergänzt wurde die Farbe aber durch blaue Akzente – ein Knicks vor Team-Partner Ford (seit 2023 als Technischer Partner dabei), in dessen Heimatstadt Detroit die Präsentation der Lackierungen des Red Bull Racing Teams und Racing Bulls Teams über die Bühne ging.

1500 Besucher vor Ort und alle Fans weltweit durften dabei sein, als der Schleier gelüftet wurde. Mit dabei waren natürlich auch die Fahrer Liam Lawson und Arvid Lindblad, sowie Teamchef Alan Permane und CEO Peter Bayer. Sie alle waren begeistert vom 2026er-Look.

«Diese Präsentation spiegelt die Entwicklung von Visa Cash App Racing Bulls als Marke und als Rennteam wider», schwärmte Bayer. «Von Detroit als Kulisse, die unsere Partnerschaft mit Ford symbolisiert, bis hin zu den Kreativen, Fans und Communities, die wir in diesen Start eingebunden haben, spiegelt alles unser Bestreben wider, die Formel-1-Kultur voranzubringen.»

Teamchef Permane ergänzte: «2026 steht für einen der grössten technischen Neuanfänge in der Geschichte der Formel 1, und die Partnerschaft mit Ford gleich zu Beginn dieser Reise ist für uns von enormer Bedeutung. Das Projekt Red Bull Ford Powertrains vereint erstklassige Ingenieurskunst, Innovation und Rennsport-DNA und verschafft uns eine starke Position, wenn der Sport in diese neue Ära eintritt.»

Liam Lawson freute sich: «Die Partnerschaft zwischen Ford und Red Bull, die Energie rund um das Team und die Ambitionen für die Zukunft machen dies zu einer unglaublich spannenden Zeit, um Teil von VCARB zu sein. Ich bin motivierter denn je, voranzukommen und dabei zu helfen, diese Vision auf der Rennstrecke in Ergebnisse umzusetzen.»

Und Formel-1-Rookie Arvid Lindblad gestand: «Dieser Augenblick fühlt sich ehrlich gesagt surreal an. Bei einer Veranstaltung wie dieser, vor einer so legendären Kulisse, als Formel-1-Fahrer vorgestellt zu werden, ist etwas, das ich nie vergessen werde.» Und der Brite mit schwedischen Wurzeln betonte: «Die Vision des Teams, die neue Antriebseinheit und das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen, bedeuten mir sehr viel. Ich bin bereit zu lernen, zu arbeiten und auf der Rennstrecke alles zu geben, wenn wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen.»

