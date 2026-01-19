Vom Bösewicht zum Publikumsliebling: Das sagt Max Verstappen

Red Bull Racing-Star Max Verstappen erfreut sich bei seiner Fangemeinde grosser Beliebtheit, doch es gibt auch Formel-1-Fans, die ihn als den Bösewicht im GP-Feld ansehen. Neben dem tosenden Applaus, den er bei seinen Auftritten auf und neben der Strecke erntete, gab es deshalb auch immer wieder Buhrufe für den Niederländer.

Er selbst hat sich nie viel daraus gemacht, genauso kalt lässt ihn die Tatsache, dass er in der vergangenen Saison sehr viel mehr Zuspruch bekommen hat und seine Gegner Buhrufe ernteten. Im «The Fast And The Curious»-Podcast beteuerte er, als er auf seine jüngsten Beliebtheitswerte angesprochen wurde: «Ja, ich habe das schon gespürt, aber ganz ehrlich, ich habe mich als Mensch nicht verändert.»

«Natürlich hast du eine andere Rolle, wenn du nicht mehr so viele Rennen gewinnst, aber für mich ist letztlich nur die Frage wichtig, ob ich mich verändert habe. Und die Antwort lautet nein, das habe ich nicht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen kann», fügte der vierfache Champion an.

Verstappen räumte aber auch ein: «Ich schätze, dass es ganz von alleine passiert, wenn man der Underdog ist und natürlich ist es schön, wenn man Jubel statt Buhrufe hört.» Dennoch habe er es nicht genossen, der Jäger zu sein, stellte der ehrgeizige Niederländer klar.

«Es hat natürlich schon Spass gemacht, die zweite Hälfte der Saison etwas mehr als die erste, aber für mich bleibt 2023 immer noch die Lieblingssaison. Denn es wurde für mich nicht langweilig, auch wenn wir so oft gewonnen haben. Ich habe mich immer selbst herausgefordert. Die Leute glauben, dass man nicht mehr bei der Sache ist, wenn man führt, aber das stimmt nicht, ich bin immer voll fokussiert und es ist sehr viel nötig, um diese Art von Erfolg zu haben», betonte der 71-fache GP-Sieger.