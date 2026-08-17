Vor Niederlande-GP Zandvoort: Ticker, Sprintformat, TV, so wird das Wetter
2021 kehrte die Formel 1 auf die niederländische Traditionsrennstrecke Zandvoort zurück, mit Ausgabe 2026 ist vorderhand Schluss. Wir sagen, wie das Wetter beim Abschied wird.
Zandvoort ist eine meteorologische Wundertüte: Bei der niederländischen Rennstrecke in den Dünen haben wir in den vergangenen Jahren so ziemlich jedes Wetter erlebt.
Der Grosse Preis der Niederlande 2021 und jener von 2022 hatten vorrangig drei Dinge gemeinsam: ausverkaufte Tribünen, wunderbares Sommerwetter, Sieg von Max Verstappen.
2023 dann ein hochspannender Grand Prix bei Wechselbedingungen, Lokalheld Verstappen gewann zum dritten Mal in Folge.
2024 beendete McLaren-Ass Lando Norris den Durchmarsch von Verstappen, nun wieder bei freundlichem Spätsommerwetter.
2025 folgte ein zwischenfallreicher Grand Prix, mit Motorschaden von Norris, Crash von Lewis Hamilton und einem erneuten McLaren-Sieg, dieses Mal mit Oscar Piastri vor Max Verstappen. Die Fans freuten sich über viel Sonne.
Und 2026? Die niederländischen Meteorologen sagen: Die ganze Woche über immer wieder Schauer, abgelöst von sonnigen Abschnitten, so nahe am Meer geht das ratz-fatz. Daher ist es aus heutiger Sicht noch nicht möglich, genau vorherzusagen, welche Teile des Sprint-Wochenendes auf nasser Bahn stattfinden werden.
So oder so werden wir Sie über alle wichtigen Aspekte mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden halten. Wir tickern für Sie von der Sprint-Quali (21. August), vom Sprint und von der GP-Quali (22. August) und natürlich vom Grand Prix (23. August).
Was unsere TV-Kollegen aus den Niederlanden berichten, finden Sie in unserer Aufstellung,
Niederlande-GP im TV
Freitag, 21. August
07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
07.20 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris
10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind
11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität
12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Freies Training
12.30 Uhr: Freies Training
15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Ungarn-GP kompakt
16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying
16.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying
16.30 Uhr: Sprint-Qualifying
16.45 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse
17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung
20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung
22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ungarn-GP kompakt
23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
Samstag, 22. August
06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung
09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung
11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint
11.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint
12.00 Uhr: Sprint
12.30 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse
13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris
15.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984
15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
15.55 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
16.00 Uhr: GP-Qualifying
17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse
18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt
20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
21.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
Sonntag, 23. August
08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
09.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
11.25 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher
12.40 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt
13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Niederlande-GP
13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Niederlande-GP
14.20 Uhr: SRF info – Vorberichte zum Niederlande-GP
14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Niederlande-GP
14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Niederlande-GP
15.00 Uhr: Grosser Preis der Niederlande
16.45 Uhr: ServusTV – Analysen und Interviews
16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
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