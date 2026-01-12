Vorsicht, Bottas/Pérez: Comebacks Lauda, Schumacher, Räikkönen durchzogen
Nach einem Jahr Zwangspause fahren Valtteri Bottas und Sergio Pérez wieder Formel 1. Die Erfahrung zeigt – eine Pause kann der Karriere frischen Wind geben, viele Comebacks sind aber gescheitert.
Zwei alte Hasen kehren zurück: Cadillac bringt 2026 beim GP-Debüt die routinierten Valtteri Bottas und Sergio Pérez an den Start. Der 36-jährige Finne Bottas (246 Grands Prix) und der 35-jährige Mexikaner Pérez (281 Grands Prix) haben ein Jahr Zwangspause hinter sich, sie waren Ende 2024 bei Sauber und Red Bull Racing aussortiert worden.
Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Eine Pause kann zur Frischzellenkur werden. Aber zahlreiche Rückkehrer konnten an frühere Erfolge nicht anknüpfen. Hier eine kleine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Niki Lauda
GP-Pause: 1980/1981
Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 1975 und 1977 mit Ferrari, 17 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: Weltmeister 1984, 8 weitere Siege
Alan Jones
GP-Pause: 1982, 1984
Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister mit Williams, 12 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: Ein vierter Platz mit Beatrice-Lola, WM-12. 1986
Alain Prost
GP-Pause: 1992
Bestes Ergebnis vor der Pause: Dreifacher Weltmeister mit McLaren (1985, 1986, 1989), 44 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: Weltmeister 1993, 7 weitere GP-Siege
Nigel Mansell
GP-Pause: 1993
Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 1992 mit Williams, 30 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-9. 1994, ein weiterer Sieg
Mika Salo
GP-Pause: 2001
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-13. 1999, zwei Podestplätze mit Ferrari
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-17. 2002 mit Toyota (zwei sechste Ränge)
Michael Schumacher
GP-Pause: 2007, 2008 und 2009
Bestes Ergebnis vor der Pause: Siebenfacher Weltmeister, 91 GP-Siege mit Benetton und Ferrari
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2011, ein Podestplatz (Dritter)
Felipe Massa
GP-Pause: Teil der Saison 2009 (nach Unfall in Ungarn)
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-Zweiter 2008, 11 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-Sechster 2010, 2011 und 2015 (vier zweite GP-Ränge)
Romain Grosjean
GP-Pause: 2010 und 2011
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-23. 2009 mit Renault (keine Punkte)
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-7. 2013 mit Lotus, zehn Podestplätze (davon Zweiter in Kanada)
Kimi Räikkönen
GP-Pause: 2010 und 2011
Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 2007, 18 GP-Siege
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-3. 2012 und 2018, drei weitere GP-Siege
Esteban Ocon
GP-Pause: 2019
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-8. 2017 mit Renault
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2022 mit Alpine, Sieg in Ungarn 2021
Kevin Magnussen
GP-Pause: 2021
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-9. 2018 mit Renault, Zweiter in Australien 2014 mit McLaren
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-13. 2022 mit Haas, drei fünfte Ränge mit Haas
Alex Albon
GP-Pause: 2021
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-7. 2020 und zwei dritte Ränge mit Red Bull Racing
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2025 mit Williams, drei fünfte Ränge
Nico Hülkenberg, die Erste
GP-Pause: 2011
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-14. mit Williams 2010, Pole in Brasilien, ein sechster Platz
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-7. 2018 mit Renault
Nico Hülkenberg, die Zweite
GP-Pause: 2021
Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-7. 2018 mit Renault
Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-11. 2024 mit Haas und 2025 mit Sauber, erster Podestplatz in Silverstone 2025 (Dritter)
