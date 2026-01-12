Weiter zum Inhalt
Vorsicht, Bottas/Pérez: Comebacks Lauda, Schumacher, Räikkönen durchzogen

Nach einem Jahr Zwangspause fahren Valtteri Bottas und Sergio Pérez wieder Formel 1. Die Erfahrung zeigt – eine Pause kann der Karriere frischen Wind geben, viele Comebacks sind aber gescheitert.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Räikkönen mit seinem Lotus in Abu Dhabi 2012
Kimi Räikkönen mit seinem Lotus in Abu Dhabi 2012
Foto: XPB
Kimi Räikkönen mit seinem Lotus in Abu Dhabi 2012
© XPB

Zwei alte Hasen kehren zurück: Cadillac bringt 2026 beim GP-Debüt die routinierten Valtteri Bottas und Sergio Pérez an den Start. Der 36-jährige Finne Bottas (246 Grands Prix) und der 35-jährige Mexikaner Pérez (281 Grands Prix) haben ein Jahr Zwangspause hinter sich, sie waren Ende 2024 bei Sauber und Red Bull Racing aussortiert worden.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Eine Pause kann zur Frischzellenkur werden. Aber zahlreiche Rückkehrer konnten an frühere Erfolge nicht anknüpfen. Hier eine kleine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Niki Lauda

GP-Pause: 1980/1981

Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 1975 und 1977 mit Ferrari, 17 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: Weltmeister 1984, 8 weitere Siege

Alan Jones

GP-Pause: 1982, 1984

Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister mit Williams, 12 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: Ein vierter Platz mit Beatrice-Lola, WM-12. 1986

Alain Prost

GP-Pause: 1992

Bestes Ergebnis vor der Pause: Dreifacher Weltmeister mit McLaren (1985, 1986, 1989), 44 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: Weltmeister 1993, 7 weitere GP-Siege

Nigel Mansell

GP-Pause: 1993

Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 1992 mit Williams, 30 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-9. 1994, ein weiterer Sieg

Mika Salo

GP-Pause: 2001

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-13. 1999, zwei Podestplätze mit Ferrari

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-17. 2002 mit Toyota (zwei sechste Ränge)

Michael Schumacher

GP-Pause: 2007, 2008 und 2009

Bestes Ergebnis vor der Pause: Siebenfacher Weltmeister, 91 GP-Siege mit Benetton und Ferrari

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2011, ein Podestplatz (Dritter)

Felipe Massa

GP-Pause: Teil der Saison 2009 (nach Unfall in Ungarn)

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-Zweiter 2008, 11 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-Sechster 2010, 2011 und 2015 (vier zweite GP-Ränge)

Romain Grosjean

GP-Pause: 2010 und 2011

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-23. 2009 mit Renault (keine Punkte)

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-7. 2013 mit Lotus, zehn Podestplätze (davon Zweiter in Kanada)

Kimi Räikkönen

GP-Pause: 2010 und 2011

Bestes Ergebnis vor der Pause: Weltmeister 2007, 18 GP-Siege

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-3. 2012 und 2018, drei weitere GP-Siege

Esteban Ocon

GP-Pause: 2019

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-8. 2017 mit Renault

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2022 mit Alpine, Sieg in Ungarn 2021

Kevin Magnussen

GP-Pause: 2021

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-9. 2018 mit Renault, Zweiter in Australien 2014 mit McLaren

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-13. 2022 mit Haas, drei fünfte Ränge mit Haas

Alex Albon

GP-Pause: 2021

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-7. 2020 und zwei dritte Ränge mit Red Bull Racing

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-8. 2025 mit Williams, drei fünfte Ränge

Nico Hülkenberg, die Erste

GP-Pause: 2011

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-14. mit Williams 2010, Pole in Brasilien, ein sechster Platz

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-7. 2018 mit Renault

Nico Hülkenberg, die Zweite

GP-Pause: 2021

Bestes Ergebnis vor der Pause: WM-7. 2018 mit Renault

Bestes Ergebnis nach der Pause: WM-11. 2024 mit Haas und 2025 mit Sauber, erster Podestplatz in Silverstone 2025 (Dritter)

