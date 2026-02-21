Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Vorwürfe gegen Verstappen-Motor Red Bull-Ford: Da werden Spielchen gespielt

Bahrain-Wintertests: Was Red Bull Powertrains/Ford mit dem neuen F1-Motor für Red Bull Racing und die Racings Bulls gezeigt hat – Hut ab. Williams-Teamchef James Vowles ist sehr argwöhnisch.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das hätten selbst Formel-1-Kenner so nicht erwartet: Die neue Antriebseinheit von Red Bull Powertrains/Ford läuft überaus anständig, Red Bull Racing und die Racing Bulls sind bei den Wintertests in Bahrain viel zum Fahren gekommen.

Werbung

Werbung

Hält der neue Motor das Niveau der Gegner der Top-Team-Motorenlieferanten Mercedes und Ferrari? Darüber gehen die Meinungen im Formel-1-Fahrerlager weit auseinander.

Die Teams bezichtigen sich gegenseitig des gepflegten Bluffs, keiner will seine Karten aufdecken vor dem Abschlusstraining im Albert-Park von Melbourne/Australien.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mercedes-Teamchef Toto Wolff glaubt, dass Red Bull Powertrains/Ford in Sachen Energie-Entfaltung weit voraus seien, der Österreicher spricht von einem Vorteil pro Runde «von bis zu einer Sekunde». Die Gegner von Mercedes wiederum glauben: Die haben die Leistung in Bahrain zu keinem Zeitpunkt aufgedreht.

Werbung

Werbung

James Vowles glaubt: «Red Bull hat Leistung gedrosselt»

Williams-Teamchef James Vowles schätzt die Lage so ein: «Da werden Spielchen gespielt. Red Bull sah wirklich gut aus, bis wir über ihren Antrieb gesprochen haben. Seitdem haben sie deutlich zurückgesteckt.»

Williams-Teamchef James Vowles
Williams-Teamchef James Vowles
Foto: XPB
Williams-Teamchef James Vowles
© XPB

Der Engländer sagt über die Top-Teams: «Ferrari? Wirklich gut gemacht. Sie bringen grossartige Innovationen hervor, sie entwickeln sich weiter, die sind bereits heute wettbewerbsfähig. Mercedes ist von Anfang an extrem stark gewesen, man kann sie nicht ausser Acht lassen.»

«Generell ist es selbst für Insider im Fahrerlager derzeit ganz schwer zu beurteilen, was wirklich Sache ist, je nachdem, welche Spielchen die Leute mit den Motoreinstellungen und der Treibstoffmenge treiben.»

Werbung

Werbung

«Hinzu kommt, dass wir mehr denn je Schwankungen von Strecke zu Strecke erleben werden, abhängig davon, welche Eigenschaften die Motoren und die Autos der Teams mitbringen. Selbst wenn Ferrari in Bahrain ein Rennen gewinnen könnte, heisst das noch lange nicht, dass sie das auch in Melbourne schaffen werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien