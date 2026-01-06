Warnung an Cadillac: Von 11 neuen GP-Teams sind 9 verschwunden

Michael Andretti, ehemaliger GP-Pilot und erfolgreicher IndyCar-Fahrer, hatte das Projekt mit General Motors und Cadillac angestossen, seither ist der Rennstallchef allerdings abgetreten, der neue starke Mann heisst Dan Towriss. 2026 erhält die Formel 1 endlich wieder ein elftes Team, erstmals seit 2016, ab 2028 will GM einen eigenen Motor beisteuern. 2026 fährt Cadillac mit Ferrari-Power.

Die Basis stimmt: Michael Andretti ist in den vergangenen Jahren mit seinem Rennstall Andretti Autosport überaus erfolgreich gewesen in der IndyCar-Serie, bei den Indy Lights, in der Formel E, in der Extreme E und auch im Rallycross-Sport.

Aber auch der neue CEO Dan Towriss kennt die jüngere Geschichte der Formel 1 und hat erlebt, wie schwer sich neue Rennställe in der Königsklasse tun. Um genau zu sein, sind von 11 neuen Teams in den vergangenen 32 Jahren nur noch zwei in der Formel 1 vertreten, eine Warnung für jeden Einsteiger. Werfen wir einen Blick zurück.

Simtek 1994 – Simtek war der dritte Formel-1-Anlauf des englischen Technikers Nick Wirth. Ein Projekt für BMW versandete, das Design wurde an den Italiener Andrea Sassetti (Andrea Moda Formula) verkauft. Ein zweites Projekt scheiterte an der Finanzierung, als der Geldgeber des geplanten Bravo-Teams, Jean-François Mosnier, verstarb. 1994 brachte Wirth endlich ein Team an den Start. Am schwarzen Wochenende von Imola kam im Qualifying der Salzburger Roland Ratzenburger ums Leben, einen Tag später starb Ayrton Senna. Simtek hielt sich bis zum fünften Rennen 1995 über Wasser, dann war Schluss.

Pacific 1994 – Keith Wiggins hatte mit seinem Pacific-Team in jeder Nachwuchsserie Rennen und Titel gewonnen. 1994 stieg er in die Formel 1 ein. Aber das Timing war von Anfang an schlecht. Das Auto sollte vom renommierten Rennwagenhersteller Reynard gebaut werden, doch der verkaufte sein Design lieber an Ligier. Der Wagen aus der Feder von Frank Coppuck war zu simpel. Pacific holte keinen Punkt und sperrte 1995 zu.

Forti 1995 – Noch ein Rennstall aus der Formel 3 und Formel 3000 (heute Formel 2), der den Schritt auf die grosse Bühne wagte. Das Team von Guido Forti überstand eineinhalb Jahre, dann kollabierte das Finanzierungs-System von Partner Shannon.

Lola 1997 – Der traditionsreiche Rennwagenhersteller scheiterte an einem fragwürdigen Finanzierungsmodell und an veralteter Technik. Schon am zweiten GP-Wochenende in Brasilien war der Ofen aus.

Stewart Grand Prix 1997 – Der Rennstall der schottischen Rennlegende Jackie Stewart schlug sich tapfer – 1999 gewann Johnny Herbert sogar den Chaos-GP auf dem Nürburgring. Stewart verkaufte das Team an Ford, doch das Engagement mit der Marke Jaguar war ein Desaster. Jaguar Racing holte von 2000 bis 2004 in fünf Jahren nur 49 Punkte und zwei Podestplätze. Dann kaufte Visionär Dietrich Mateschitz den Rennstall, und als Red Bull Racing begann eine Erfolgsgeschichte mit acht Fahrer-WM-Titeln (Sebastian Vettel 4, Max Verstappen 4) sowie sechs Siegen im Konstrukteurs-Pokal (2010 bis 2013 sowie 2022/2023).

Toyota 2002 – Nach jahrelanger Vorbereitung und mit scheinbar grenzenlosen finanziellen Mitteln stiegen die Japaner in die Formel 1 ein. Was im Rallye-Sport zu zahlreichen WM-Titeln geführt hatte, endete in der Königsklasse mit einer Blamage – 139 Starts von Melbourne 2002 bis Abu Dhabi 2009, 3 Pole-Positions, 13 Podestplätze, kein Sieg. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten zog Toyota dem Projekt den Stecker. Toyota ist heute technischer Partner von Haas. Nicht wenige Insider glauben: um einen Fuss in der F1-Tür zu behalten.

Super Aguri 2006 – Ex-GP-Fahrer Aguri Suzuki trat drei Saison lang an, als B-Team von Honda und als Ausbildungsplatz für Takuma Sato. Der Rennstall eroberte nur vier Punkte und musste nach dem Spanien-GP 2008 zusperren.

Lotus 2010 – Der damalige FIA-Chef Max Mosley strebte eine kostengünstigere Formel 1 an, aber Pläne für einen Kostendeckel, wie wir ihn heute kennen, konnten nicht umgesetzt werden. Flugunternehmer Tony Fernandes (AirAsia) kaufte die Rechte am Namen Team Lotus und trat so 2010 an, danach wurde der Name in Caterham geändert, nach einem Rechtsstreit mit dem früheren Renault-Werksrennstall über die Bezeichnung Lotus. Nach zwei zehnten Rängen im Konstrukteurs-Pokal rutschte das Team im Klassement ab und erhielt zu wenig Preisgeld, um sich über Wasser halten zu können. Der schleichende Tod wurde mit einer Sammelaktion unter Fans verzögert, aber Ende 2014 war Schluss, nachdem Fernandes erfolglos versucht hatte, sein Team an eine Gruppe von Geschäftsleuten zu verkaufen.

Virgin Racing 2010 – Einer von drei Rennställen, deren F1-Geschäftsmodell auf den Vorstellungen von Mosley basierte. Virgin-Chef Richard Branson stand nur ein Jahr lang hinter dem Projekt, dann wurden Anteile am Team an Marussia Motors verkauft. Aber auch als Marussia Virgin Racing und später als Marussia F1 und Manor blieben die Erfolge spärlich, Ende 2016 fiel der Vorhang.

HRT 2010 – Das Hispania Racing Team konnte unter verschiedenen Besitzern drei Jahre lang keine Punkte einfahren und sperrte Ende 2012 zu.