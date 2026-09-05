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Warnung von Russell: Wie viel ist die Mercedes-Bestzeit am Freitag wert?

Mercedes-Routinier George Russell blieb am Trainingsfreitag in Monza der Schnellste. Der Brite ist dennoch überzeugt: Ein anderes Team gibt auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park das Tempo vor.

Formel 1

George Russell ist trotz Tagesbestzeit überzeugt: Ferrari hat die Nase vorn
George Russell ist trotz Tagesbestzeit überzeugt: Ferrari hat die Nase vorn
Foto: XPB Images
George Russell ist trotz Tagesbestzeit überzeugt: Ferrari hat die Nase vorn
© XPB Images

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George Russell hat den ersten Tag in Monza bestmöglich beendet: Der Brite aus dem Mercedes-Team drehte im zweiten Training die schnellste Runde und durfte sich über die Bestzeit freuen. Mit 1:22,559 min blieb er etwas mehr als eine Zehntelsekunde schneller als Ferrari-Ass Charles Leclerc, nachdem er in der ersten Session noch drei Zehntel langsamer als der Monegasse geblieben war.

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Der Brite ist sich sicher: Die roten Renner aus Maranello geben auf dem Highspeed-Kurs den Ton an. Nach getaner Arbeit erklärte er: «Ferrari wirkte sehr konkurrenzfähig und scheint nach wie vor der Maßstab zu sein, den es zu schlagen gilt.»

Und nicht nur den Gegner aus Maranello hat Russell auf der Rechnung: «Wir wissen auch, wie stark McLaren zuletzt war, und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie im Qualifying vorne mit dabei sein werden. Auch Red Bull Racing dürfen wir nicht ausser Acht lassen.»

Im Artikel erwähnt

Trotzdem sei der Auftakt ins 13. Rennwochenende der Saison vielversprechend verlaufen, erklärte der 28-Jährige. Auch der leitende Ingenieur Andrew Shovlin sprach nach dem zweiten Training von einem guten Freitag, warnte aber auch gleichzeitig: «Alle direkten Gegner haben zu verschiedenen Zeitpunkten ein starkes Tempo an den Tag gelegt. Wir sehen nichts als selbstverständlich an, sind aber froh, dass wir offenbar mitkämpfen können.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

31

1:22,559

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,120

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

32

+0,141

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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1

25

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

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