Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Was ist der Mercedes-Auftritt in Barcelona wert? Das sagt Martin Brundle

Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli drehte beim Shakedown-Test knapp 500 Runden und glänzte mit starken Zeiten. Martin Brundle sagt, was er vom Barcelona-Auftritt der Sternmarke hält.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Martin Brundle ist überzeugt: Der W17 ist ein gutes, stimmiges Gesamtpaket
Martin Brundle ist überzeugt: Der W17 ist ein gutes, stimmiges Gesamtpaket
Foto: Mercedes-Benz Group
Martin Brundle ist überzeugt: Der W17 ist ein gutes, stimmiges Gesamtpaket
© Mercedes-Benz Group

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Barcelona-Shakedown der Formel-1-Teams fand in Abwesenheit der üblichen Formel-1-Berichterstatter statt, dennoch durften die Fans viele Details über das Geschehen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfahren. So zeigten die Runden- und Zeitenlisten aus Spanien, wer seine Hausaufgaben in der kurzen Winterpause und davor am besten erledigt hatte.

Werbung

Werbung

Die Rundenzeiten standen noch nicht im Fokus, dennoch freuten sich die Tifosi über die Bestzeit von Lewis Hamilton in der letzten Test-Stunde. Nur eine Zehntelsekunde langsamer als der frühere Mercedes-Dauersieger umrundete George Russell im W17 den 4,657 km langen GP-Kurs tags zuvor. Das Mercedes-Team durfte sich nicht nur über den Speed des 2026er-Renners freuen, auch die Standfestigkeit fiel vielversprechend aus. Knapp 500 Runden schafften Russell und sein Teamkollege Kimi Antonelli an den drei Shakedown-Einsatztagen.

Die grosse Frage lautet: Hat das Werksteam der Sternmarke den Weg zurück an die Spitze des Feldes gefunden oder was ist der Barcelona-Auftritt wert? Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle sagt dazu in seiner «Sky Sports F1»-Analyse: «Mercedes hat es nie wirklich geschafft, die Ära der Flügelautos zu meistern, sie kämpften mit Problemen wie Porpoising und haben es nie richtig hinbekommen. Sie haben die Leistung des Autos oft nicht verstanden und wussten auch oft nicht, warum das so war.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Nun deutet alles darauf hin, dass sie die neuen Regeln perfekt gemeistert haben», ergänzt der Brite, warnt aber auch gleichzeitig: «Wir müssen natürlich abwarten, wie die Performance bei normalen Streckentemperaturen aussieht.» Das Energiemanagement werde dabei entscheidend sein, weiss er. Aber nicht nur dieser Faktor ist entscheidend.

Werbung

Werbung

«Man kann ein Auto haben, das an kalten Tagen die Reifen hervorragend aufheizt und sie an heissen Tagen überhitzt – dieses Problem haben wir bei Mercedes schon einmal gesehen. Ich denke, wir müssen abwarten, gleichzeitig kann man das Teampo und die Zuverlässigkeit, die das Team an den Tag gelegt hat, nicht ignorieren. Sie haben also klar ein gutes, stimmiges Gesamtpaket auf die Räder gestellt», ergänzt der 64-Jährige.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien