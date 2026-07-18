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Was ist die Belgien-Pole wert? Warnung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Mercedes-Star Kimi Antonelli hat sich für das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps die Pole gesichert. Ob diese aber ein grosser Vorteil ist, kann bezweifelt werden, warnt Teamchef Toto Wolff.

Formel 1

Kimi Antonelli sorgte für Spannung in der Mercedes-Box
Kimi Antonelli sorgte für Spannung in der Mercedes-Box
Foto: Patching / XPB Images
Kimi Antonelli sorgte für Spannung in der Mercedes-Box
© Patching / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Kimi Antonelli hatte bereits den Trainingsfreitag in Belgien als Schnellster abgeschlossen und auch in der letzten freien Trainingssession am Samstagmorgen die Nase vorn gehabt. Entsprechend gross war die Erwartung, dass er auch im Qualifying triumphiert. Und der 19-Jährige aus Bologna erfüllte diese letztlich auch – mit einem Vorsprung von etwas mehr als drei Zehntelsekunden auf Max Verstappen, der neben ihm losfahren wird.

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Sein erster Q3-Versuch hatte den WM-Leader aber nicht an die Spitze der Zeitenliste katapultiert, nachdem die Anwärter für die Top-10-Startplätze jeweils einmal flott um die längste Bahn im WM-Kalender der Formel 1 geeilt waren, hatte Lando Norris die Nase vorn gehabt. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wunderte sich: «Die erste Runde war wegen der überhitzenden Reifen alles andere als berauschend. Ich fragte mich: 'Wo ist denn der ganze Vorsprung geblieben?'»

«Dann holte Kimi langsam aber sicher wider auf, die Streckentemperaturen fielen etwas und am Ende war er dann überlegen», freute sich der Wiener, der mit Blick auf das Rennen aber vorsichtig bleibt. Aus gutem Grund, wie er erklärte: «Es ist schwer vorhersehbar, wie es weitergeht. Die Pole ist hier am Samstag grossartig, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne als Polesetter durch die Eau Rouge brettern würde, wenn ich die Kurve zum ersten Mal im Rennen meistern muss. Denn die anderen sitzen dir da im Nacken.»

Im Artikel erwähnt

Zur Leistung von Antonellis Teamkollegen George Russell, der die Session auf Platz 4 beendete, sagte der 54-Jährige: «Da müssen wir die Probleme erörtern. Er hat in den Kurven einige Zeit eingebüsst, aber auch auf den Geraden, da ist der Zeitunterschied beträchtlich. Wir haben versucht, die Ursache zu ermitteln, aber bisher konnten wir sie nicht ausmachen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit beiden Autos vorne mitfahren.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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