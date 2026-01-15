Weiter zum Inhalt
Wechsel zu Red Bull Racing: Mama Hadjar wusste vor Isack Bescheid!

Isack Hadjar fährt 2026 für Red Bull Racing. Als er das erfuhr, rief er als erstes seine Mama an. Doch die wusste bereits Bescheid! Für den französischen Rennfahrer ist ein Traum wahr geworden.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Vor dem Großen Preis von Abu Dhabi 2025 wurde offiziell: Isack Hadjar fährt 2026 für Red Bull Racing. Der junge Franzose wurde nach seiner Rookie-Saison bei den Racing Bulls und einer starken Performance direkt befördert – und fährt nun 2026 im Spitzenteam an der Seite von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen.

Im Podcast «Talking Bull» von Red Bull Racing verriet er, was er als erstes getan hat, nachdem er den Anruf bekommen hat, dass er tatsächlich 2026 für Red Bull Racing fährt. Hadjar mit einem Lachen: «Ich habe als erstes meine Mutter angerufen. Und sie hat gesagt, dass sie den Anruf schon vor mir bekommen hatte. Sie wusste es, bevor ich es wusste.» Mama Hadjar wusste also schon vor Isack Hadjar Bescheid! Isack erklärt: «Sie ist meine Managerin, sie weiß mehr als ich.» Und seine Mama wollte, dass er es von seinem neuen Arbeitgeber Red Bull Racing selbst erfährt? «Offenbar, ja.»

Inzwischen hatte der 21-Jährige Zeit, die frohe Botschaft zu verarbeiten. Nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi gab er sogar schon sein Debüt als offizieller Fahrer fürs neue Team, absolvierte im neuen Rennanzug (aber noch alten Auto) den Test nach der Saison für Red Bull Racing. Trotzdem muss sich Hadjar manchmal noch kneifen, dass der große Traum wirklich Realität geworden ist.

Hadjar: «Es gibt Momente, in denen mir sehr bewusst ist, was gerade passiert, und in denen ich absolut bereit für die Herausforderung bin. Aber manchmal habe ich noch Momente, in denen ich mich frage, was zur Hölle mache ich hier gerade? Es ist so weit weg von meinen Gokart-Tagen. Ich habe unglaubliches Glück.»

Mit einer starken Rookie-Saison und sogar einem Podium beim GP der Niederlande hat sich Hadjar die Beförderung redlich verdient. Der Franzose merkt aber auch an: «Alles muss auch einfach zusammenfallen. Es gut zu machen, ist nicht genug.» Für Hadjar fiel 2025 definitiv alles zusammen.

