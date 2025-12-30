Weltmeister Lando Norris: Hilfe von Vettel, Stoner und Hamilton

Platz 3 auf dem Yas Marina Circuit reichte: Lando Norris kam in Abu Dhabi Anfang Dezember hinter Max Verstappen und Oscar Piastri ins Ziel, aber damit rettete er gegen Verstappen zwei Punkte Vorsprung über die Runden – der McLaren-Fahrer ist Formel-1-Champion.

Auf dem Weg dahin hatte Norris mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen: Selbstzweifel, Unzufriedenheit, das Gefühl bisweilen, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen.

Wie der 26-jährige Engländer gegenüber der offiziellen Formel-1-Webpage erklärte, erhielt er in schwierigen Phasen Unterstützung von mehreren Weltmeistern – vom vierfachen F1-Champion Sebastian Vettel (38) aus Deutschland, vom siebenfachen F1-Weltmeister Lewis Hamilton (40) und vom zweifachen Motorrad-Champion Casey Stoner (40) aus Australien.

Norris sagt: «Ich hatte gute Gespräche oder einen fabelhaften Text-Austausch mit tollen Racern wie etwa Seb. Viele Leute wussten gar nicht, dass ich mich regelmässig mit Vettel austausche. Oder mit Lewis Hamilton.»

«Viele dieser Leute schickten mir Nachrichten, wenn ich das am meisten gebraucht habe, wie etwa Stoner. Es geht teilweise um kleine Botschaften wie – denk an diesen Punkt, glaube an dich, versuch das oder das. Das alles hat mir sehr geholfen.»

«Wenn du dann am Ende den Titel mit lediglich zwei Punkten Vorsprung gewinnst, dann hatten diese Menschen einen erheblichen Teil daran, mit ihren Nachrichten der Unterstützung. Ich bin ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»

