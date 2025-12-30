Weiter zum Inhalt
Weltmeister Lando Norris: Hilfe von Vettel, Stoner und Hamilton

Der Engländer Lando Norris (26) sicherte sich Anfang Dezember 2025 in Abu Dhabi erstmals den Formel-1-WM-Titel. Zuvor gab es Hilfe der Weltmeister Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Casey Stoner.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris feiert in Abu Dhabi seinen WM-Titel
Lando Norris feiert in Abu Dhabi seinen WM-Titel
Foto: SamBagnallSutton/Getty Images
Lando Norris feiert in Abu Dhabi seinen WM-Titel
© SamBagnallSutton/Getty Images

Platz 3 auf dem Yas Marina Circuit reichte: Lando Norris kam in Abu Dhabi Anfang Dezember hinter Max Verstappen und Oscar Piastri ins Ziel, aber damit rettete er gegen Verstappen zwei Punkte Vorsprung über die Runden – der McLaren-Fahrer ist Formel-1-Champion.

Auf dem Weg dahin hatte Norris mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen: Selbstzweifel, Unzufriedenheit, das Gefühl bisweilen, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen.

Wie der 26-jährige Engländer gegenüber der offiziellen Formel-1-Webpage erklärte, erhielt er in schwierigen Phasen Unterstützung von mehreren Weltmeistern – vom vierfachen F1-Champion Sebastian Vettel (38) aus Deutschland, vom siebenfachen F1-Weltmeister Lewis Hamilton (40) und vom zweifachen Motorrad-Champion Casey Stoner (40) aus Australien.

Norris sagt: «Ich hatte gute Gespräche oder einen fabelhaften Text-Austausch mit tollen Racern wie etwa Seb. Viele Leute wussten gar nicht, dass ich mich regelmässig mit Vettel austausche. Oder mit Lewis Hamilton.»

«Viele dieser Leute schickten mir Nachrichten, wenn ich das am meisten gebraucht habe, wie etwa Stoner. Es geht teilweise um kleine Botschaften wie – denk an diesen Punkt, glaube an dich, versuch das oder das. Das alles hat mir sehr geholfen.»

«Wenn du dann am Ende den Titel mit lediglich zwei Punkten Vorsprung gewinnst, dann hatten diese Menschen einen erheblichen Teil daran, mit ihren Nachrichten der Unterstützung. Ich bin ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»

Alle Formel-1-Weltmeister

  • 2025: Lando Norris (GB), McLaren-Mercedes

  • 2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

  • 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

  • 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

  • 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

  • 2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

  • 2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

  • 2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

  • 2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

  • 2006: Fernando Alonso (E), Renault

  • 2005: Fernando Alonso (E), Renault

  • 2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

  • 1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

  • 1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

  • 1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

  • 1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

  • 1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

  • 1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

  • 1992: Nigel Mansell (GB), Williams-Renault

  • 1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

  • 1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

  • 1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

  • 1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

  • 1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

  • 1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

  • 1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

  • 1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

  • 1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

  • 1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

  • 1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

  • 1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

  • 1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

  • 1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

  • 1977: Niki Lauda (A) Ferrari

  • 1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

  • 1975: Niki Lauda (A), Ferrari

  • 1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

  • 1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

  • 1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

  • 1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

  • 1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

  • 1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

  • 1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

  • 1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

  • 1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

  • 1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

  • 1964: John Surtees (GB), Ferrari

  • 1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

  • 1962: Graham Hill (GB), BRM

  • 1961: Phil Hill (USA), Ferrari

  • 1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

  • 1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

  • 1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

  • 1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

  • 1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

  • 1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

  • 1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

  • 1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

  • 1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

  • 1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

  • 1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo

