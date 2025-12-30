Weltmeister Lando Norris: Hilfe von Vettel, Stoner und Hamilton
Der Engländer Lando Norris (26) sicherte sich Anfang Dezember 2025 in Abu Dhabi erstmals den Formel-1-WM-Titel. Zuvor gab es Hilfe der Weltmeister Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Casey Stoner.
Platz 3 auf dem Yas Marina Circuit reichte: Lando Norris kam in Abu Dhabi Anfang Dezember hinter Max Verstappen und Oscar Piastri ins Ziel, aber damit rettete er gegen Verstappen zwei Punkte Vorsprung über die Runden – der McLaren-Fahrer ist Formel-1-Champion.
Auf dem Weg dahin hatte Norris mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen: Selbstzweifel, Unzufriedenheit, das Gefühl bisweilen, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen.
Wie der 26-jährige Engländer gegenüber der offiziellen Formel-1-Webpage erklärte, erhielt er in schwierigen Phasen Unterstützung von mehreren Weltmeistern – vom vierfachen F1-Champion Sebastian Vettel (38) aus Deutschland, vom siebenfachen F1-Weltmeister Lewis Hamilton (40) und vom zweifachen Motorrad-Champion Casey Stoner (40) aus Australien.
Norris sagt: «Ich hatte gute Gespräche oder einen fabelhaften Text-Austausch mit tollen Racern wie etwa Seb. Viele Leute wussten gar nicht, dass ich mich regelmässig mit Vettel austausche. Oder mit Lewis Hamilton.»
«Viele dieser Leute schickten mir Nachrichten, wenn ich das am meisten gebraucht habe, wie etwa Stoner. Es geht teilweise um kleine Botschaften wie – denk an diesen Punkt, glaube an dich, versuch das oder das. Das alles hat mir sehr geholfen.»
«Wenn du dann am Ende den Titel mit lediglich zwei Punkten Vorsprung gewinnst, dann hatten diese Menschen einen erheblichen Teil daran, mit ihren Nachrichten der Unterstützung. Ich bin ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»
Alle Formel-1-Weltmeister
2025: Lando Norris (GB), McLaren-Mercedes
2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2016: Nico Rosberg (D), Mercedes
2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes
2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes
2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari
2006: Fernando Alonso (E), Renault
2005: Fernando Alonso (E), Renault
2004: Michael Schumacher (D), Ferrari
2003: Michael Schumacher (D), Ferrari
2002: Michael Schumacher (D), Ferrari
2001: Michael Schumacher (D), Ferrari
2000: Michael Schumacher (D), Ferrari
1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault
1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault
1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault
1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford
1993: Alain Prost (F), Williams-Renault
1992: Nigel Mansell (GB), Williams-Renault
1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda
1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda
1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG
1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW
1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford
1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford
1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford
1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari
1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford
1977: Niki Lauda (A) Ferrari
1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford
1975: Niki Lauda (A), Ferrari
1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford
1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford
1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford
1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford
1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford
1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco
1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco
1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1964: John Surtees (GB), Ferrari
1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1962: Graham Hill (GB), BRM
1961: Phil Hill (USA), Ferrari
1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari
1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati
1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari
1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes
1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes
1953: Alberto Ascari (I), Ferrari
1952: Alberto Ascari (I), Ferrari
1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo
1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo
