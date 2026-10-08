Weltmeister Lando Norris ist ratlos: McLaren mit rätselhaftem Speed-Verlust

Vor der Formel-1-Sommerpause fand McLaren-Ass Lando Norris endlich zur alten Form zurück: Sieg von Pole-Position in Ungarn. Als dann die Königsklasse nach den Ferien wieder Schwung aufnahm, machte der 26-jährige Engländer genau so weiter: Sieg von Pole-Position in Zandvoort.

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Nach einem kleinen Durchhänger in Monza (achter Startplatz, Rang 4) stellte Norris seinen McLaren auf dem neuen Madring ein weiteres Mal auf die Pole und wurde Dritter.

Danach aber passte nicht mehr viel zusammen: zwei fünfte Startplätze in Aserbaidschan und Malaysia, schuldlos ausgeschieden in Baku, aber zuvor kaum in Erscheinung getreten, nur Neunter beim Bahrain-GP auf dem Sepang International Circuit. Was ist mit Lando Norris los?

Der 13-fache GP-Sieger beklagte sich sowohl in Baku als auch in Sepang darüber, dass sein Auto auf den Geraden nicht so schnell sei wie der McLaren von Oscar Piastri.

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McLaren-Teamchef Andrea Stella hat zugegeben: «Es ist wahr – das Problem, das wir bei Landos Auto sehen, ist ein Mangel an Geschwindigkeit auf den Geraden. Wir haben erkannt, dass das Auto im leistungslimitierten Abschnitt etwas langsamer beschleunigt und eine etwas geringere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Alle anderen Parameter sind gleich.»

Der Italiener weiter: «Wir sprechen hier von einem Unterschied von ein bis zwei km/h, kleine Mengen. Aber wir können einen Rundenzeitverlust quantifizieren, den ich mit mehr als einem Zehntel einer Sekunde beziffern würde, möglicherweise zwischen einem und zwei Zehnteln einer Sekunde. Wir müssen nun herausfinden, warum das so ist, und während ein Mangel an Leistung die einfachste Erklärung wäre, kann es in Wirklichkeit verschiedene Gründe dafür geben. Wir arbeiten daran und hoffen, dass dies in Singapur nicht mehr auftritt.»

Der Engländer im Fahrerlager des Marina Bay Circuit: «Nach dem Bahrain-GP habe ich gesagt – analysieren, lernen, verbessern. Und da gab es nach dem Rennwochenende von Sepang Einiges; von mir selber, aber auch vom Team.»

«Wir waren konkurrenzfähig in Ungarn, in den Niederlanden, in Spanien. Aber dann ging das ein wenig verloren. Ich will da nicht in Details gehen. Die Schwäche auf der Geraden ist offensichtlich.»

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Sprechen wir hier von pistenspezifischen Problemen? Lando vertieft: «Baku und Sepang waren beide nicht gut, und die sind vom Layout her recht unterschiedlich. Wir glauben, dass die Pistenoberfläche eine Rolle spielt, aber das ist sicher nicht alles. Wir schneiden derzeit einfach nicht so gut ab wie zuvor, und wir müssen herausfinden, wie wir wieder mehr aus diesem Rennwagen holen. Das Potenzial dazu ist jedenfalls da.»

«Ich hoffe, hier in Singapur läuft es besser. Top-Speed ist hier nicht so wichtig wie in Baku und Sepang. Und der Marina Bay Circuit ist ein Kurs, der mir liegt. Nach zwei frustrierenden Wochenenden will ich hier zurückschlagen.»