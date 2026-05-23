Weltmeister Lando Norris (McLaren/3.): So schaffte er in Kanada die Wende

Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat sich für den Sprint von Kanada eine sehr gute Ausgangslage geschaffen – Formel-1-Weltmeister Lando Norris auf dem dritten Startplatz, der Australier Oscar Piastri auf P4.

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Die Papaya-Piloten wollen mit einem guten Start die beiden Mercedes in Reihe 1 (George Russell vor Kimi Antonelli) gleich mal tüchtig unter Druck setzen.

Gleichzeitig müssen Norris und Piastri aber auch aufpassen, kein Rennwagen startet besser als der Ferrari, und hinter McLaren lauern Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Champion Norris fasst seine Sprint-Quali so zusammen: «Angesichts der Darbietung im freien Training (Norris nur Sechster, M.B.) ist ein dritter Platz ein sehr gutes Ergebnis und eine kleine Wende.»

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«Wir hatten etwas Bedenken, dass wir nicht mithalten könnten, und ich hatte im Training nicht viel Vertrauen ins Auto, aber wir haben einige Änderungen vorgenommen, die einen deutlichen Fortschritt gebracht haben.»

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«Wir sind für das Sprint-Qualifying zum Frontflügel der vorherigen Spezifikation zurückgekehrt, was mir etwas mehr Selbstvertrauen geschenkt hat. Die Runde war ordentlich, ich hätte noch etwas mehr herausholen können – aber der Abstand zur Spitze war nicht so gross, was ermutigend ist.»

«Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die schnell reagiert und unter schwierigen Bedingungen sehr gute Arbeit geleistet hat. Das Upgrade-Paket funktioniert, einige Teile, vor allem der Frontflügel, brauchen aber noch etwas Zeit zur Feinabstimmung, und wir werden sie später nochmals auf die Bahn bringen.»

«Abgesehen davon hat der Wagen prima funktioniert, und zum ersten Mal an diesem Wochenende habe ich mich in Q3 auf den weichen Reifen wirklich sicher gefühlt. Das ist ein guter Schritt nach vorne, und wir werden von hier aus weiter daran feilen, um dann nach dem Sprint auch eine gute GP-Quali zeigen zu können.»

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