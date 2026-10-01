Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Weltmeister Lando Norris (McLaren): «Bahrain-GP in Malaysia wird chaotisch»

Lando Norris, F1-Champion von 2025, ist besorgt, was Motorsport mit der neuen Rennwagen-Generation auf dem Sepang International Circuit angeht. «Ich fürchte, das wird so chaotisch wie in Monza.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Formel 1 gastiert erstmals nach neun Jahren wieder auf dem Sepang International Circuit, der WM-Lauf von Bahrain wird auf der malaysischen Rennstrecke nachgeholt.

Werbung

Werbung

McLaren-Ass Lando Norris glaubt: «Ehrlich gesagt denke ich, dass das nächste es in Malaysia ziemlich chaotisch werden kann – wegen der Geraden und der Kurvenkonfiguration. Das könnte ungefähr so turbulent werden wie in Monza.»

Der Weltmeister über sein Sepang-Debüt: «Ich freue mich darauf. Ich habe viele Rennen davon gesehen, als ich jünger war. Ich erinnere mich daran, bei McLaren als junger Pilot Simulations-Support für Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne gemacht zu haben, als sie vor vielen Jahren dort gefahren sind. Ich erinnere mich, dass ich um Mitternacht, oder zu welcher blöden Zeit es auch immer war, in die Fabrik gegangen bin und bis 7 Uhr morgens gefahren bin, nur um die Jungs zu unterstützen.»

Im Artikel erwähnt

«Es ist also nicht so, dass es für mich völlig neu wäre, aber es wird das erste Mal sein, dass ich auf die Strecke selbst gehe, was aufregend ist.»

Werbung

Werbung

«Das Einzige, was nicht so prickelnd ist – wenn du keinen Saft mehr in der Batterie hast. Wenn du die beiden Highspeed-Kurven wirklich mit hoher Geschwindigkeit nimmt, dann wird dir die elektrische Energie später fehlen. Das raubt einer Strecke ein wenig den Charakter – was wir auf anderen Pisten 2026 ja schon erlebt haben.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien