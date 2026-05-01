Weltmeister Lando Norris (McLaren): «Das ist doch keine Sekunde schneller!»

So hat sich das Formel-1-Weltmeister Lando Norris bestimmt nicht vorgestellt: Fünfter in Australien, kein Start in China (vom Auto im Stich gelassen), erneut Fünfter in Japan. Im Sprint von Shanghai wurde er Vierter, und damit gab es bei drei Einsätzen keinen Podestplatz für den Champion.

Werbung

Werbung

Norris hat den Grossen Preis von Miami 2024 gewonnen, und für die Ausgabe 2026 hat sich der Brite Folgendes vorgenommen, vor allem auch durch viele neue Teile an seinem McLaren: «Wir sind absolut zuversichtlich, dass uns das voranbringen wird. Aber nur weil wir sagen, es ist fast ein neues Auto, heisst das noch lange nicht, dass es gleich eine Sekunde schneller ist!»

«Wir sind bekannt dafür, Teile einzubauen, die effizient funktionieren und so arbeiten, wie sie sollen. Also wollen wir an das glauben, was wir für dieses Wochenende mitgebracht haben. Es ist auch ein Sprint-Wochenende, also werden wir nicht alles perfekt optimieren können.»

«Miami war in der Vergangenheit eine gute Strecke für uns. Also hoffen wir, dass einige Dinge zusammenpassen und funktionieren, aber wir wissen auch nicht, was unsere Konkurrenten vorhaben. Wir wissen, dass viele von ihnen ihre neuen Teile bereits getestet haben (dies im Rahmen von Filmtagen, M.B.).»

Werbung

Werbung

«Wir hätten unsere neuen Teile auch gern bereits getestet. Leider sind wir in dieser Hinsicht also etwas im Nachteil, aber ansonsten glaube ich, dass wir zuversichtlich sind, eine gute Leistung zu erbringen, und wir freuen uns darauf, dieses Wochenende voranzukommen.»