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Weltmeister Lando Norris (McLaren): «Das ist doch keine Sekunde schneller!»

Formel-1-Champion Lando Norris hat nach drei GP-Wochenenden 2026 noch kein Siegerpodest betreten. Der Engländer glaubt an die Verbesserungen von McLaren, warnt aber vor übertriebenen Erwartungen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

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So hat sich das Formel-1-Weltmeister Lando Norris bestimmt nicht vorgestellt: Fünfter in Australien, kein Start in China (vom Auto im Stich gelassen), erneut Fünfter in Japan. Im Sprint von Shanghai wurde er Vierter, und damit gab es bei drei Einsätzen keinen Podestplatz für den Champion.

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Norris hat den Grossen Preis von Miami 2024 gewonnen, und für die Ausgabe 2026 hat sich der Brite Folgendes vorgenommen, vor allem auch durch viele neue Teile an seinem McLaren: «Wir sind absolut zuversichtlich, dass uns das voranbringen wird. Aber nur weil wir sagen, es ist fast ein neues Auto, heisst das noch lange nicht, dass es gleich eine Sekunde schneller ist!»

«Wir sind bekannt dafür, Teile einzubauen, die effizient funktionieren und so arbeiten, wie sie sollen. Also wollen wir an das glauben, was wir für dieses Wochenende mitgebracht haben. Es ist auch ein Sprint-Wochenende, also werden wir nicht alles perfekt optimieren können.»

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«Miami war in der Vergangenheit eine gute Strecke für uns. Also hoffen wir, dass einige Dinge zusammenpassen und funktionieren, aber wir wissen auch nicht, was unsere Konkurrenten vorhaben. Wir wissen, dass viele von ihnen ihre neuen Teile bereits getestet haben (dies im Rahmen von Filmtagen, M.B.).»

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«Wir hätten unsere neuen Teile auch gern bereits getestet. Leider sind wir in dieser Hinsicht also etwas im Nachteil, aber ansonsten glaube ich, dass wir zuversichtlich sind, eine gute Leistung zu erbringen, und wir freuen uns darauf, dieses Wochenende voranzukommen.»

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12

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25

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

53

+13,722

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Charles Leclerc

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

53

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1:32,634

15

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

53

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4

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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30

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