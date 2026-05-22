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Weltmeister Lando Norris (McLaren): Einsatz im Kampf gegen Demenz

Formel-1-Champion Lando Norris engagiert sich für die Stiftung der schottischen Rennlegende Sir Jackie Stewart: Besonderes Helm-Design in Montreal beim Kampf gegen Demenz.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris engagiert sich für eine gute Sache
Lando Norris engagiert sich für eine gute Sache
Foto: Instagram/LandoNorris
Lando Norris engagiert sich für eine gute Sache
© Instagram/LandoNorris

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Am Nachmittag des 21. Mai hat Formel-1-Champion Lando Norris ein starkes Signal gesetzt: Um mehr Aufmerksamkeit für die Menschengeissel Demenz zu erzeugen, fährt er am GP-Wochenende von Montreal mit einem besonderen Helm-Design.

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Der 26-jährige Engländer hat sich auf Instagram so an seine Fans gewandt: «Darauf bin ich wirklich stolz. Für meinen Helm an diesem Wochenende in Kanada habe ich mich mit der grossartigen Wohltätigkeits-Organisation Race Against Dementia zusammengetan.»

«Race Against Dementia‘ wurde von der Legende Sir Jackie Stewart gegründet. Als ich hörte, wie er darüber sprach, wie Demenz seine Frau Helen und ihre Familie beeinflusst hat, wurde mir klar, wie viele Menschen davon betroffen sind.»

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«Weltweit leben 55 Millionen Menschen damit, und alle paar Sekunden wird bei einer weiteren Person die Krankheit diagnostiziert. Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen und mich dem Kampf von Race Against Dementia für die Suche nach einem Heilmittel anzuschliessen.»

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«Das Design besteht aus zwei Hälften. Auf der einen Seite ist ein gesundes Gehirn zu sehen, auf der anderen ein Gehirn, das von synaptischem Verlust betroffen ist. Wir stellen auch Mini-Helme her, wobei der gesamte Erlös direkt an Race Against Dementia geht. Ihr könnt sie unter lando.store erwerben.»

«Ich freue mich schon darauf, es dieses Wochenende zu tragen. Schaut euch Race Against Dementia an, um mehr über ihre fabelhafte Arbeit zu erfahren.»

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