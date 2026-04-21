Weltmeister Lando Norris (McLaren): Laureus Award für Durchbruch des Jahres

Formel-1-Champion Lando Norris (26) ist der sechste Formel-1-Fahrer, der den «Laureus World Breakthrough of the Year Award» erhält, also die Auszeichnung für den Durchbruch des Jahres. Norris ist der erste GP-Fahrer seit seit Nico Rosberg im Jahr 2017, der diesen Preis erhält.

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Zu den bisherigen Preisträgern in dieser Kategorie zählen Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010), Lewis Hamilton (2008) und Juan Pablo Montoya (2002).

Die Nominierungen werden vom so genannten «Laureus Nominations Panel» bestimmt, das aus mehr als 1000 Mitgliedern der Sportmedien aus über 70 Ländern besteht (darunter auch SPEEDWEEK.com). Die Gewinner werden von der Laureus Academy gewählt, einer renommierten Gruppe von Sportlegenden.

„Heute Abend war ein ganz besonderer Abend“, sagte Lando. „Ich habe es geschafft, den Laureus World Breakthrough of the Year Award zu gewinnen, eine der renommiertesten Auszeichnungen, die ein Sportler erhalten kann. Allen, die für mich gestimmt haben, und dem Laureus Nominations Panel möchte ich von Herzen für diesen unglaublichen Preis danken. Es ist mir eine riesige Ehre, neben all den grossartigen Menschen, gegen die ich angetreten bin, und denen, die diesen Preis in der Vergangenheit gewonnen haben, ausgezeichnet zu werden.“

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«Wie immer möchte ich meinem gesamten Team, allen bei McLaren und meinem persönlichen Team ein großes Dankeschön aussprechen. Jeder, der ein Teil dieser Reise mit mir war, darf auch diese Auszeichnung entgegennehmen. Vielen Dank an alle!»

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Mit sieben Siegen im Jahr 2025 krönte sich Lando am Ende eines spannenden und hart umkämpften Dreikampfs zum Fahrerweltmeister, bei dem er sich gegen den viermaligen Champion Max Verstappen und Teamkollege Oscar Piastri durchsetzte, der seine bisher beste Platzierung in der Gesamtwertung erreichte.