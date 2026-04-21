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Weltmeister Lando Norris (McLaren): Laureus Award für Durchbruch des Jahres

Hohe Ehre für den englischen Formel-1-Weltmeister Lando Norris: Bei einer Gala in Madrid erhielt der McLaren-Fahrer die begehrte Auszeichnung für den Durchbruch des Jahres.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-Champion Lando NorrisFormel-1-Champion Lando Norris
Formel-1-Champion Lando Norris
Foto: X/Laureus
Formel-1-Champion Lando Norris
© X/Laureus

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Formel-1-Champion Lando Norris (26) ist der sechste Formel-1-Fahrer, der den «Laureus World Breakthrough of the Year Award» erhält, also die Auszeichnung für den Durchbruch des Jahres. Norris ist der erste GP-Fahrer seit seit Nico Rosberg im Jahr 2017, der diesen Preis erhält.

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Zu den bisherigen Preisträgern in dieser Kategorie zählen Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010), Lewis Hamilton (2008) und Juan Pablo Montoya (2002).

Die Nominierungen werden vom so genannten «Laureus Nominations Panel» bestimmt, das aus mehr als 1000 Mitgliedern der Sportmedien aus über 70 Ländern besteht (darunter auch SPEEDWEEK.com). Die Gewinner werden von der Laureus Academy gewählt, einer renommierten Gruppe von Sportlegenden.

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„Heute Abend war ein ganz besonderer Abend“, sagte Lando. „Ich habe es geschafft, den Laureus World Breakthrough of the Year Award zu gewinnen, eine der renommiertesten Auszeichnungen, die ein Sportler erhalten kann. Allen, die für mich gestimmt haben, und dem Laureus Nominations Panel möchte ich von Herzen für diesen unglaublichen Preis danken. Es ist mir eine riesige Ehre, neben all den grossartigen Menschen, gegen die ich angetreten bin, und denen, die diesen Preis in der Vergangenheit gewonnen haben, ausgezeichnet zu werden.“

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«Wie immer möchte ich meinem gesamten Team, allen bei McLaren und meinem persönlichen Team ein großes Dankeschön aussprechen. Jeder, der ein Teil dieser Reise mit mir war, darf auch diese Auszeichnung entgegennehmen. Vielen Dank an alle!»

Mit sieben Siegen im Jahr 2025 krönte sich Lando am Ende eines spannenden und hart umkämpften Dreikampfs zum Fahrerweltmeister, bei dem er sich gegen den viermaligen Champion Max Verstappen und Teamkollege Oscar Piastri durchsetzte, der seine bisher beste Platzierung in der Gesamtwertung erreichte.

Seine sieben Siege beinhalteten unvergessliche Triumphe bei seinem Heimrennen in Silverstone und dem berühmtesten Rennen der Formel 1, dem Großen Preis von Monaco. Ein starkes Saisonende erwies sich als entscheidend, als er bei neun verbleibenden Rennen einen 34-Punkte-Rückstand auf Oscar Piastri aufholte und den Titel beim Finale in Abu Dhabi sicherte.

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12

53

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Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

53

+13,722

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18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

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+15,270

1:32,634

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

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+32,340

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6

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

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3

53

+32,677

1:33,552

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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30

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