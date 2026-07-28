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Weltmeister Lando Norris (McLaren): So schätzt er seine eigene Leistung ein

Formel-1-Champion Lando Norris hat in Ungarn die erste Pole 2026 eingefahren und danach den ersten Sieg dieser Saison. Er stellt sich selber in der Sommerpause ein Zwischenzeugnis aus.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris nach seinem Sieg im Ungarn-GP
Lando Norris nach seinem Sieg im Ungarn-GP
Foto: XPB
Lando Norris nach seinem Sieg im Ungarn-GP
© XPB

Im Artikel erwähnt

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In Miami (Zweiter) und in Barcelona (Dritter) stand Formel-1-Champion Lando Norris schon auf dem Podest, aber nun hat er es auf den obersten Treppenabsatz geschafft: Sieg beim Grossen Preis von Ungarn, sein 12. Triumph in der Königsklasse, sein erster seit Brasilien 2025 und sein zweiter auf dem Hungaroring 2025.

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Zeit für den 2025er Weltmeister, sich selber ein Zwischenzeugnis auszustellen. Der 26-jährige Engländer findet: «Ich bin mit meinen Leistungen sehr zufrieden. Ich glaube, dass ich einen guten Job gemacht habe, um das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»

In China bockten die McLaren noch vor dem Start, erstmals konnte kein McLaren-Fahrer am Grand Prix teilnehmen. In Montreal machte das Getriebe schlapp, in Monaco wurde Norris von der Batterie des Mercedes-Motors im Stich gelassen.

Im Artikel erwähnt

Sonst aber: acht Mal in den Top-Ten, zwei Mal als Siebter, zwei Mal als Fünfter, dazu je einmal als Vierter, Dritter, Zweiter und nun eben Sieger auf dem Hungaroring.

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Der gegenwärtige WM-Fünfte meint: «Ich fahre konstanter als ich das in der ersten Saisonhälfte 2025 geschafft habe, aber leider liege ich nicht in Führung der WM. Klar hätte ich gerne ein schnelleres Auto, um beweisen zu können, wie gut ich derzeit fahre, aber das habe ich nun mal nicht, und das ist eben auch Teil der Formel 1.»

«Wir sind als Mannschaft nicht auf dem gleichen Niveau als vor einem Jahr. Gewiss, wir haben ein paar schöne Ergebnisse eingefahren, aber wir sind einfach nicht dort, wo wir sein sollten.»

«Wir sind enttäuscht über die mangelnde Konkurrenzfähigkeit und arbeiten hart daran, das zu korrigieren. Wir ernten erste Früchte dieser Arbeit, siehe die starke Leistung von Oscar und mir in Ungarn, die dank jüngster Verbesserungen am Wagen zustande kam.»

«Aber das reicht nicht. Wenn wir wieder regelmässig ein Wörtchen mitreden wollen, wenn es um Siege geht, dann muss da noch mehr kommen.»

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Lando Norris

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Lando Norris

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1:22,491

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Max Verstappen

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

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1:22,415

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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1:22,000

12

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

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+55,488

1:23,218

8

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George Russell

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George Russell

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+57,503

1:22,589

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Liam Lawson

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