Weltmeister Lando Norris (McLaren): Was er Hamilton/Ferrari 2026 zutraut

Nach der Saison ist vor der Saison: Die Formel 1 befindet sich in der Phase von einmal tief durchatmen, aber diese Pause ist kurz – die ersten 2026er Autos werden schon Mitte Januar fertig und auf die Testbahn kommen, Ende Januar sind auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die ersten Wintertests angesetzt.

Lando Norris hat am vergangenen Wochenende den Pokal des Formel-1-Champions erhalten, als erster Weltmeister von McLaren seit Lewis Hamilton 2008. Dabei ist Norris auf die kommende Saison im Allgemeinen angesprochen worden und auf die Aussichten von Hamilton mit Ferrari im Besonderen.

Norris meint: «Wir hatten in der vergangenen Saison einige packende Duelle. Ich würde mich lieben gerne öfter mit Lewis messen. Ferrari hatte dieses Jahr offensichtlich mehr Probleme als wohl alle erwartet hatten. Aber Lewis hat bewiesen, dass er wohl der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist. Wenn einer nach schwierigen die Wende schaffen kann, dann ist es Lewis Hamilton.»

«Ich sehe es als Privileg, gegen einige der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten fahren zu können – da wären Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen. Viele von uns wollen in die Fussstapfen dieser Fahrer treten. George Russell und Oscar Piastri sind zwei von ihnen, und es gibt so viele weitere, überdurchschnittlich begabte Fahrer in der Startaufstellung.»

«Nächstes Jahr, mit dem neuen Reglement, hat jeder eine Chance. Viele wollen mir den Titel abnehmen, und ich will ihn verteidigen. Ich freue mich auf diesen Mehrkampf.»

